Wikipedia, all’asta due oggetti del co-fondatore Jimmy Wales

La casa d’aste Christie’s ha messo all’asta due oggetti appartenenti al co-fondatore di Wikipedia Jimmy Wales (nella foto) per attività di beneficenza. Il primo è il certificato NFT, un’opera digitale che occupa la prima pagina dell’enciclopedia aperta agli utenti prima della sua uscita ufficiale il 15 gennaio 2001. Il secondo è l’esempio di Apple iMac, che Wales usa per “compilare” il codice Wikipedia durante lo sviluppo. Come ha spiegato lo stesso Welsh al sito web di The Verge, NFT è una vera pagina di Wikipedia perché ha questo aspetto: “Quello che vedi visualizzato è come era Wikipedia nel momento in cui ho configurato il software”. Il ricavato dell’asta sarà devoluto a WT.Social, un’organizzazione benefica gestita dal Galles. Il 1° luglio, Tim Berners-Lee, l’inventore del World Wide Web, ha messo all’asta il codice sorgente di Internet per 5,4 milioni di dollari.

Lo stesso Berners-Lee definisce la NFT come “il metodo di proprietà più adatto disponibile”. In qualità di titolare del certificato NFT collegato alla vera homepage di Wikipedia, il vincitore dell’asta potrà decidere cosa farne, se mantenere il ricordo online così com’è adesso, oppure nasconderlo e tenerlo per sé. L’asta di Wikipedia è attualmente in corso e si concluderà il 15 dicembre, compreso l’iMac Strawberry utilizzato da Jimmy Wales prima e dopo l’uscita dell’enciclopedia. Secondo Christie’s, quando l’iMac era obsoleto, Wales lo ha passato a sua figlia. Successivamente, viene riposto nella scatola di imballo originale, che sarà inclusa nella vendita.