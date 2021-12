Abito: il nuovo “ecosistema-casa” lanciato da BNL in collaborazione con TBWA\Italia

“Abito” è il nuovo “ecosistema-casa” lanciato da BNL, che racchiude soluzioni su misura per esigenze bancarie ed extra-bancarie, attraverso non solo le sinergie con le società specializzate del Gruppo BNP Paribas, ma anche sviluppando partnership con player in settori diversi, nella logica dell’open banking. L’intera offerta è distinta in 4 macro-categorie – acquisto, protezione, efficientamento e gestione – che avranno la loro casa sul sito x.bnl.it/ecosistema-casa, appositamente creato per far entrare le persone in un “ambiente” utile e confortevole sul fronte della user experience. L’istituto allarga così la propria offerta di servizi dedicati alla casa: finora il focus era sull’offerta di mutuo, sul tasso e sulle altre condizioni del finanziamento; oggi BNL diventa invece il punto di ingresso di molteplici esigenze legate al desiderio di singoli e famiglie di “abitare” una casa, da comprare, ristrutturare, arredare, rendere più eco-sostenibile anche attraverso l’utilizzo degli eco-bonus, proteggere da eventi imprevisti e gestirla nel quotidiano. TBWA\Italia si è occupata della progettazione e del lancio di BNL Abito, del naming, intuitivo e immediatamente riconducibile al tipo di risposte che la piattaforma darà, e del visual, progettato e sviluppato completamente in 3D, capace di mettere in primo piano il nome stesso del progetto. Cinque lettere, cinque diverse abitazioni, rese vive dalla componente umana che le abita. L’agenzia ha anche curato la comunicazione di lancio di Abito, che ha preso il via il 15 novembre con attività on e offline (affissioni, digital, dem, social) e sui canali proprietari BNL.