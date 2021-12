Leonardo: la Polizia di Pechino rafforza la sua capacità di intervento per compiti di sicurezza, soccorso e antincendio con un ordine per l’elicottero AW189

Beijing General Aviation Co., Ltd. ha effettuato un ordine per due elicotteri bimotore AW189 che saranno destinati alla Polizia di Pechino in qualità di operatore finale, al fine di rafforzare le sue capacità di intervento per compiti di sicurezza, ricerca e soccorso e antincendio nell’area metropolitana della capitale cinese. Il primo elicottero sarà consegnato nella prima metà del 2022, seguito dal secondo nel primo trimestre del 2023.

Il contratto segna l’ingresso dell’AW189 sul mercato elicotteristico civile cinese, aggiungendo così l’elicottero di maggior successo nella sua categoria a livello mondiale ai diversi altri modelli di Leonardo (nella foto, l’a. d. Alessandro Profumo) già presenti da anni nel paese e utilizzati per queste missioni da molti altri operatori di pubblica sicurezza. La Polizia di Pechino, che già impiega modelli come l’AW109 e l’AW139, sarà ora in grado di garantire una ancora più elevata capacità di carico e di operare su distanze ancora maggiori con tecnologia all’avanguardia al servizio della comunità dell’area. Tra gli equipaggiamenti di cui saranno dotati gli AW189 della Polizia di Pechino vi sono, per citarne alcuni, faro di ricerca, verricello di recupero, radio tattiche, radar meteo e di ricerca, gancio baricentrico e sistemi dedicati alla lotta antincendio. I due AW189 si aggiungono a altri sette elicotteri di Leonardo (tre AW139, due AW109 Power e un AW109 GrandNew), facendo della Polizia di Pechino il maggior operatore di elicotteri per missioni di sicurezza nel paese. Con l’introduzione di questi due AW189 la Polizia di Pechino inoltre è in prima fila nello svolgimento dei nuovi compiti attribuiti dal Ministero per la Gestione delle Emergenze recentemente istituito in Cina.

Con oltre 100 AW189 venduti a operatori in tutto il mondo e più di 80 già consegnati per un’ampia gamma di missioni tra cui sicurezza, antincendio, ricerca e soccorso, assistenza sanitaria, protezione civile, trasporto passeggeri e trasporto a supporto dell’industria energetica, l’AW189 oggi è di gran lunga l’elicottero di maggior successo nella sua categoria. Questo modello è stato scelto da diversi operatori di pubblica sicurezza e di soccorso in Asia, grazie alla combinazione unica di standard certificativi e di sicurezza allo stato dell’arte, raggio d’azione, capacità di carico e rapporto costo/efficiacia rispetto a modelli di elicottero più grandi e pesanti presenti sul mercato. L’AW189 è disponibile con più di 200 kit certificati ed è fornito con pacchetti di supporto e addestramento completi, customizzati secondo le specifiche esigenze degli operatori al fine di massimizzare efficacia e sicurezza durante le missioni.

Sono oltre 200 gli elicotteri civili di Leonardo di vari tipi venduti fino ad oggi a operatori cinesi per diversi compiti commerciali e di pubblico servizio.