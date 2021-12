L’arredamento protagonista del Black Friday 2021: 25mila famiglie in una settimana hanno scelto una soluzione Mondo Convenienza

Nella Black Week (22-29 novembre), risultati record per la multinazionale italiana, con 58 Milioni di euro di fatturato e migliaia di soluzioni d’arredo acquistate in tutta Italia. La Omnicanalità si conferma quale driver strategico per la crescita in linea con l’evoluzione dei consumi e delle esigenze dei clienti

58 milioni di euro di mobili venduti in una sola settimana, è questo il dato che riporta Mondo Convenienza nel bilancio del Black Friday 2021. Dal 22 al 29 novembre, la multinazionale italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo al miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, ha arredato le case di 25.000 famiglie.

Tra le soluzioni di arredo più acquistate spiccano le cucine con 7.434 vendite durante la Black Week, pari a un corrispettivo di 19 milioni di euro. Il 30% di questo venduto è stato realizzato nella giornata del Cyber Monday: 2020 cucine vendute in un solo giorno che confermano un modo di vivere la casa tutto italiano, dove il cibo e la convivialità hanno un ruolo fondamentale. Seguono, tra i prodotti più acquistati, le camere, ben 13.563, per un valore di 13 milioni e 700 mila euro.

Inoltre, l’aumento dello scontrino medio che, solo per quanto riguarda le cucine, durante la promo è passato da 2.200 a 3.631 euro, ha confermato il trend di acquisto di prodotti qualitativamente superiori, anche grazie al risparmio sui servizi di trasporto e montaggio gratuiti previsti dalla promozione.

Il 2021 ha confermato la rilevanza per gli italiani dell’appuntamento mutuato dagli Stati Uniti e il forte appeal anche per il settore dell’arredamento. Già lo scorso anno, Mondo Convenienza aveva registrato un boom di vendite attraverso i canali digitali, nonostante la chiusura di tutti i negozi dovuta alle restrizioni della pandemia, per un fatturato di circa 30 milioni di euro.

Il 2021, con il ritorno dei clienti negli store fisici, ha fatto registrare vendite per 45,7 milioni di euro attraverso il canale fisico e circa 12 Milioni di euro attraverso i canali digitali. Chi ha preferito non muoversi da casa ha potuto entrare in contatto con Mondo Convenienza tramite il nuovo sito e-commerce, attraverso il progetto Dolce Casa, ovvero il servizio di progettazione a domicilio “chiavi in mano” e le televendite. Inoltre, appositamente per il Black Friday 2021 è stato attivato il servizio WhatsApp che è andato a integrare le comunicazioni già attive attraverso chat, ordini telefonici, videochiamate e social shopping. “Le giornate record, in termini di vendite per Mondo Convenienza, del Black Friday e del Cyber Monday, rappresentano la conferma di un risultato straordinario raggiunto dal Gruppo, ad ulteriore riprova che il mondo della grande distribuzione non richiede solo visione e buone idee, ma anche un’esecuzione impeccabile, guidata da un ottimo lavoro di squadra. Ci siamo impegnati nello sfruttare al meglio le peculiarità di ciascun canale di vendita spingendo su modelli di interazione integrati, per prestare davvero la massima attenzione alle specifiche esigenze di tutti i nostri clienti. I numeri raggiunti nella sola settimana del Black Friday, testimoniano un impegno quotidiano riconosciuto e premiato dai nostri clienti.” – commenta Dario Carosi, CIO di Mondo Convenienza. La ricetta del successo di Mondo Convenienza è infatti proprio la omnicanalità, che si traduce in una sinergia ottimale tra negozi fisici, online e altri canali di vendita, per una più efficace e soddisfacente esperienza di acquisto. Uno degli obiettivi principali per il Gruppo è riuscire a raggiungere tutti i consumatori senza limiti di età e competenze tecnologiche. Oltre all’iconico catalogo per corrispondenza, sono stati attivati tutta una serie di servizi. I consumatori possono interagire attraverso le forme più tradizionali come gli ordini telefonici e gli incontri in store che permettono un contatto e una consulenza diretta. Non mancano però i canali social e le chat che consentono interazioni più rapide e immediate. Inoltre, In occasione del Black Friday 2021 sono state integrate campagne di promozione, tra cui il concorso in partnership con Sony International e Warner Bros, che ha regalato a 1000 biglietti gratuiti per vedere al cinema il nuovissimo Ghostbusters: Legacy, e l’accesso anticipato a tutte le offerte di Mondo Convenienza. La promozione è stata parte importante di una campagna che ha visto il Gruppo stringere una partnership con due tra i maggiori brand dell’entertainment.