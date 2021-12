Il franchising Nomasvello sbarca in MOLDAVIA

Previste 20 nuove aperture: formata la rete degli operatori professionali

Il brand Nomasvello sbarca in Moldavia nel mese di dicembre, grazie ad un imprenditore locale che vuole replicare la formula del franchising, con un programma di aperture di 20 nuovi centri di depilazione con metodo fusion.

Il team di lavoro delle esperte e del direttivo che gestiranno i centri in Moldavia è stato formato nell’headquarter di Roma con l’obiettivo di replicare l’esperienza e il successo ottenuto sul mercato italiano. La prima apertura è stata programmata per il mese di dicembre, prima delle festività del Natale.

Dopo aver consolidato la posizione di leadership in Italia con oltre 180 centri già aperti su tutto il territorio nazionale, Antonello Marrocco, direttore generale di Nomasvello Italia, ha pianificato l’esportazione della formula aziendale oltre i confini italiani in accordo con un imprenditore Moldavo.

“In alcuni Paesi esteri la richiesta da parte del mercato è ormai matura per una risposta aziendale strutturata – dice Antonello Marrocco – ed infatti in Moldavia abbiamo pianificato 20 nuove aperture. Un investimento che ci consente di puntare alla leadership nazionale con un forte riconoscimento di marchio per essere un riferimento per tutti gli utenti”.

L’azienda viene da una progressione di crescita importante ed anche in tempo di pandemia le aperture non si sono fermate rendendo sempre più vicino il traguardo dei 200 punti. A guidare la crescita un mix di giovani del settore della bellezza che si vogliono mettere in proprio e di investitori che vedono nelle aperture dei punti Nomasvello la possibilità di ritorni importanti e veloci nel tempo.

“Nei confronti degli investitori la proposta di Nomasvello è sempre efficace – dice Antonello Marrocco direttore generale di Nomasvello – tant’è che molti professionisti e imprenditori guardano alla nostra proposta in termini di ritorni molto interessanti. La realtà solida della nostra azienda da molte garanzie. Lo stesso investimento in Moldavia l’abbiamo affrontato con un investire che conosce bene il Paese e le sue dinamiche. La nostra formula è appealing per chi vuole creare valore”.

Per supportare le nuove aperture Nomasvello ha introdotto la formula che consente di rateizzare il 50% dell’investimento in 5 anni e di abbonare le rate delle royalties per i primi sei mesi. Si tratta di una misura a favore di chi vuole fare il salto da imprenditore e non avendo capitali non vuole esporsi con gli istituti di credito. “Pensiamo a tutti, agli investitori e a chi vuole diventare imprenditore. Questo è anche un momento particolare in cui dobbiamo incentivare la voglia di fare impresa sana con attenzione al business e al tempo stesso al cliente e alla qualità della prestazione professionale”.

Nomasvello

No+Vello (pronuncia Nomasvello) è una catena in franchising per la depilazione con luce pulsata e laser a diodo con quasi 200 punti in tutta Italia.