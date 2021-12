Scoperti i danni celebrali del Covid

Circa un paziente su 100 tra coloro che sono stati ospedalizzati per Covid-19 potrebbe sviluppare complicazioni del sistema nervoso centrale, come ictus, emorragia e altre problematiche potenzialmente fatali. L’allarmante risultato emerge da uno studio, presentato all’incontro annuale della Radiological Society of North America (RSNA), condotto dagli scienziati della Thomas Jefferson University di Philadelphia. Il team, guidato da Scott H. Faro, ha eseguito un’ampia indagine internazionale per valutare lo spettro delle complicanze cerebrali associate alla malattia da nuovo coronavirus. Il gruppo di ricerca ha analizzato quasi 40 mila pazienti Covid-19 ricoverati in sette ospedali universitari degli Stati Uniti e quattro dell’Europa occidentale, ospedalizzati tra settembre 2019 e giugno 2020. L’età media del campione era di 66 anni, con il numero di uomini doppio rispetto a quello delle donne. La maggior parte degli individui era associata a comorbilità come ipertensione, malattie cardiache e diabete. L’incidenza complessiva delle complicanze del sistema nervoso centrale è stata dell’1,2 per cento.

“C’erano 442 risultati di un esame di neuroimaging disponibili – afferma Faro – di questi, l’esame mostrava complicazioni nel 10 per cento dei pazienti. Il nostro lavoro suggerisce che più di una persona su 100 ospedalizzata per Covid-19 potrebbe sperimentare problemi cerebrali di qualche tipo”.

La condizione più comune, riportano gli scienziati, era l’ictus ischemico, con un’incidenza del 6,2 per cento, seguito da emorragia intracranica, con incidenza del 3,72 per cento, ed encefalite, una particolare infiammazione dell’organo cerebrale che si è manifestata nello 0,47 per cento dei casi. In alcuni pazienti, commentano gli esperti, sono state rilevate complicazioni insolite, come l’encefalomielite acuta disseminante, un’infiammazione del cervello e del midollo spinale, o encefalopatia posteriore reversibile, una sindrome simile all’ictus. “Conoscere l’incidenza di tutte le principali complicanze del sistema nervoso centrale associate a Covid-19 – conclude Faro – è fondamentale per quantificare i potenziali danni dell’infezione. Consigliamo di sottoporre i pazienti ospedalizzati a imaging cerebrale ogni volta che si manifestano sintomi potenzialmente allarmanti”.