Restrizioni Natale 2021: Assoutenti chiede numero chiuso nei centri commerciali e nelle vie dello shopping

Per tutelare la salute pubblica, richieste misure omogenee sul territorio



Assoutenti , in vista delle festività natalizie, invoca misure omogenee sul territorio finalizzate a tutelare la salute pubblica. Chiede infatti il numero chiuso nelle vie dello shopping e presso outlet e centri commerciali di tutte le città italiane.

“A fronte dell’escalation di contagi – spiega il presidente Furio Truzzi (in foto) – registrata in Italia e considerata la maggior presenza di consumatori lungo strade, outlet e centri commerciali per gli acquisti legati alle festività, che spesso crea assembramenti e code di cittadini davanti ai negozi, è indispensabile adottare provvedimenti urgenti che assicurino lo svolgimento delle attività economiche in piena sicurezza salvaguardando la salute pubblica”.