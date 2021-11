Trentino Marketing: al via una gara media da oltre 30 milioni di euro

Trentino Marketing ha avviato una gara media per affidare l’incarico di pianificazione e acquisto degli spazi pubblicitari in Italia e all’estero per i prossimi 2 anni, scelta strategica per la promozione della regione Trentino-Alto Adige.

Il valore a base d’asta dell’appalto è di 13,5 milioni di euro. Includendo anche opzione di rinnovo (ulteriori 24 mesi) e proroga tecnica (6 mesi) il valore complessivo della gara sale a 30,3 milioni di euro iva esclusa.

Il servizio deve garantire le seguenti attività: pianificazione delle campagne pubblicitarie, acquisizione dai media degli spazi pubblicitari occorrenti sulla base della pianificazione approvata, attivazione assistenza e gestione dei prodotti di Google Ads per campagne on line, verifica e reportistica delle campagne.

L’investimento stimato nel periodo di vigenza contrattuale per le campagne on e off line è di 7,5 milioni di euro per l’Italia e di 6 milioni di euro per l’estero. Tali importi si intendono comprensivi del fee d’agenzia e dell’eventuale set up e management fee per gestione campagne Google Ads ed IVA esclusa e sono da considerarsi puramente indicativi e non impegnano in alcun modo la stazione appaltante a garantire tali soglie di investimento.

Per quanto riguarda le campagne all’estero l’appaltatore si obbliga ad attivare una propria organizzazione in Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Olanda con la possibilità di contatto diretto tra la stazione appaltante e il referente di ciascuna sede. Le sedi all’estero dovranno predisporre i piani di comunicazione in occasione delle campagne attivate per il mercato di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda le campagne on line l’appaltatore dovrà farsi carico anche alla gestione (creazione ed ottimizzazione) di campagne Google Ads (Google Search, Youtube ADV, GDN ads, campagne per app, etc.) sia sul mercato italiano che estero, incluse le traduzioni dei testi di volta in volta necessari. In tal caso verrà applicata esclusivamente la fee prevista Campagne Google ads.

L’ultimo giorno per presentare le offerte è fissato per il 20 dicembre alle ore 12.