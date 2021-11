Rifiuti, in Sardegna la tariffa media è diminuita del 5%

“Col 5% in meno rispetto al 2020, la Sardegna è la decima regione italiana (su 20) per tariffa media rifiuti a carico delle famiglie. In controtendenza rispetto al dato medio nazionale, che vede nel 2021 un rincaro dell’ 1,5%, la Sardegna viene premiata dalla programmazione politica che la Giunta Regionale ha messo in campo negli ultimi due anni per ottimizzare i parametri percentuali di raccolta differenziata”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Gianni Lampis: “L’operato virtuoso della nostra Isola emerge dalla annuale rilevazione dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva”.L’indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2020 una famiglia tipo composta da 3 persone e una casa di proprietà di 100 metri quadri. Con circa il 74%, dice l’assessore, siamo la seconda regione italiana dopo il Veneto con la migliore percentuale di rifiuto differenziato, certamente destinata a migliorare nel corso del prossimo anno 2022.

Per raggiungere l’ambizioso obiettivo dell’80% di raccolta differenziata sul territorio regionale, la Giunta ha deliberato la programmazione di 1 milione 315 mila euro a favore dei Comuni richiedenti per il completamento o realizzazione ex novo di ecocentri.

Sono stati stanziati, prosegue Lampis, per i complementi dei centri di raccolta già esistenti 40 mila euro a favore dei Comuni di Masainas, Irgoli, Loceri, Isili, San Nicolò Gerrei, Barumini, Pompu, Riola Sardo, Padru, Ilbono,Villaurbana, Nurri, Siamaggiore, Ozieri, Escalaplano, Modolo, Senorbì e Siliqua.

Al comune di Maracalagonis è stato assegnato un finanziamento complessivo di euro 100mila per il completamento degli ecocentri del centro urbano principale e della località balneare Torre delle Stelle.

Sono stati finanziati inoltre i comuni di Armungia, Tortolì, Ussaramanna e Narbolia con 80mila euro ciascuno ed il Comune di Oristano con 120mila euro.