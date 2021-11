Covid, per il turismo 2.000 mld dollari di perdite nel 2021: “Ripresa lenta e fragile”

Allarme dell’Organizzazione mondiale del turismo: Nonostante lievi miglioramenti nel terzo trimestre del 2021, con l’Europa che ha registrato la migliore performance anche grazie all’introduzione del Green Pass, i casi in aumento, l’emergere di nuove varianti e la crisi economica rendono la situazione “totalmente imprevedibile”.

Il settore turistico a livello mondiale dovrebbe segnare quest’anno perdite pari a 2.000 miliardi di dollari rispetto al periodo che ha preceduto la pandemia. È quanto prevede l’Organizzazione mondiale del turismo (Omt), che giudica la ripresa del settore “lenta” e “fragile”.

Le restrizioni ai viaggi imposte negli ultimi giorni a causa della comparsa della nuova variante Omicron dimostrano che “la situazione è totalmente imprevedibile” e che il settore turistico non è al riparo da “enormi danni economici” che potrebbe provocare, ha detto il segretario generale dell’Omt Zurab Pololikashvili.

Secondo l’ultima edizione del Tourism Barometer dell’Omt, gli arrivi di turisti internazionali sono aumentati del 58% a luglio-settembre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Tuttavia, sono rimasti del 64% al di sotto dei livelli del 2019.

L’Europa ha registrato la migliore performance nel terzo trimestre, con gli arrivi internazionali in calo del 53% rispetto allo stesso trimestre del 2019. Ad agosto e settembre gli arrivi segnano una diminuzione del 63% rispetto al 2019, i migliori risultati mensili dall’inizio della pandemia.

Pololikashvili ha dichiarato: “I dati per il terzo trimestre del 2021 sono incoraggianti. Tuttavia, gli arrivi sono ancora inferiori del 76% ai livelli pre-pandemia e i risultati nelle diverse regioni globali rimangono disomogenei”.

A causa dei casi in aumento e dell’emergere di nuove varianti, ha aggiunto che “non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare i nostri sforzi per garantire parità di accesso alle vaccinazioni, coordinare le procedure di viaggio, utilizzare i certificati di vaccinazione digitali per facilitare la mobilità e continuare a sostenere il settore”.

In Europa, il certificato digitale Covid, grazie alle vaccinazioni e all’allentamento delle restrizioni, la circolazione è tornata un po’ più libera e la fiducia tra i viaggiatori è aumentata, facendo esplodere la domanda dopo mesi di viaggi limitati.

Nonostante i recenti miglioramenti, i tassi di vaccinazione irregolari in alcune parti del mondo e le nuove varianti di Covid-19 potrebbero avere un impatto sulla già “lenta e fragile” ripresa. Secondo gli ultimi dati, gli arrivi di turisti internazionali dovrebbero rimanere dal 70% al 75% al ​​di sotto dei livelli del 2019 nel 2021, un calo simile a quello del 2020.

La ripresa sicura del turismo internazionale continuerà a dipendere in gran parte da una risposta coordinata tra i Paesi in termini di restrizioni di viaggio, protocolli armonizzati di sicurezza e igiene e comunicazione efficace per aiutare a ripristinare la fiducia dei consumatori, conclude l’Omt.