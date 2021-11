Bazar è il primo commesso virtuale per l’e-commerce lanciato da due trentenni italiani

È grazie a un’idea rivoluzionaria di due imprenditori italiani poco più che trentenni che è nato Bazar: il primo commesso virtuale. Tutto è partito da un periodo in cui, complice la pandemia e i periodi di isolamento forzato, il valore delle relazioni, indifferentemente che siano reali o virtuali, è stato totalmente rivalutato. E proprio in questo momento, in cui l’e-commerce è entrato a pieno titolo nella vita di ciascuno di noi, crescendo in maniera esponenziale proprio durante il periodo di lockdown, rivoluzionare il modo di fare acquisti online, in funzione di una maggiore empatia, un po’ come accade in un negozio reale, è stata l’idea innovativa dei due imprenditori italiani. Dotato di una intelligenza artificiale sviluppata ad hoc da un team di esperti del settore, Bazar potrà relazionarsi con il cliente, comprendere le sue esigenze, dare consigli per soddisfare al meglio i suoi bisogni. Inoltre, ricorderà ogni conversazione, creando un rapporto esclusivo, unico, empatico e personalizzato.

Bazar avrà la capacità di memorizzare ogni conversazione avuta e, con le informazioni immagazzinate, darà vita a una relazione esclusiva e personalizzata tanto da arrivare anche a scherzare ed ironizzare con il cliente stesso. Il robot è sviluppato con motore grafico che gli permette di prendere vita come se fosse in un videogioco o film 3D in tempo reale, il consumatore in questo modo potrà sollecitarlo, spostarlo e così via.



“All’interno di Ciaobazar.com, l’e-commerce Marketplace sarà presente in tutta Europa con più di 100 mila prodotti in pronta consegna e spedizioni a partire da 24h, e con dei prezzi inferiori a qualsiasi altra piattaforma di vendita, ed il cliente verrà accolto da Bazar, un simpatico commesso virtuale che lo assisterà durante gli acquisti”, spiega Daniele Vella, Co Founder del progetto. “Il robot ‘volerà’ durante lo scrolling del sito web e quando il cliente lo vorrà, potrà interagire con lui tramite chat e ricevere tutte le informazioni di cui necessita. Bazar è un prodotto di intelligenza artificiale in grado di istaurare un rapporto attivo ed empatico con ciascun cliente. Ma non solo, potrà comprendere le sue necessità, i gusti e gli interessi, in modo da soddisfare al meglio i suoi bisogni, facendogli risparmiare inutili ore di navigazione”.



“Bazar è un approccio totalmente nuovo, anche rispetto al classico commesso – spiega Marcello Pellegrini, il co Founder – Può capire, ad esempio, se una persona abita da solo o convive e in base a questo ordina la presentazione dei prodotti secondo specifici criteri. Qualora un cliente fosse single e stesse cercando una lavatrice, Bazar presenterà prima le lavatrici piccole, poi quelle con una capienza superiore, proponendo inoltre altri prodotti che potrebbero essere confacenti alle esigenze del consumatore”.



La cura verso il cliente finale, rileva, “sarà ai massimi livelli, con live chat, post assistenza e aggiornamenti di stato sull’ordine con messaggi automatizzati tramite whatsapp. Inoltre nell’e-commerce Marketplace è in sviluppo anche il FeedBazar (social interno in arrivo prossimamente) dove i clienti potranno condividere recensioni, foto, video-recensioni in cambio di BazarPoint e popolarità all’interno del sito web”.

CiaoBazar.com sarà sviluppato in maniera eccelsa non solo per i clienti finali ma anche per i seller, ovvero i venditori che offriranno i loro prodotti nella piattaforma. Il commesso virtuale, Bazar, è nato ad Electrono, un mondo virtuale dove tutti i robot vivono per creare e vendere prodotti a pochi esseri umani che hanno conoscenza del pianeta stesso. Bazar incomincerà a spedire prodotti sulla terra in maniera diretta in modo che i prezzi non subiscano speculazioni da parte di quei pochi soggetti che controllano il fiorente mercato dell’e-commerce.