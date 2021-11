State of Survival di FunPlus accoglie oggi The Joker

La collaborazione con DC introduce l’iconico super cattivo nel popolarissimo gioco di strategia

FunPlus, prestigioso sviluppatore ed editore autonomo di giochi per dispositivi mobili, e il relativo studio KingsGroup accolgono oggi il famigerato super cattivo di DC, The Joker, un nuovo eroe giocabile nel gioco di strategia gratuito State of Survival disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutti i giocatori che completeranno l’elettrizzante campagna della storia avranno a disposizione un periodo limitato per sbloccare in via permanente The Joker, concesso in licenza da Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC, e aggiungerlo al proprio roster.

The Joker, uno dei più famosi super cattivi della cultura pop, fa il suo debutto in State of Survival proponendo ai giocatori e ai fan del personaggio una campagna ricca di avvenimenti in cui gli zombie adottano il suo notorio comportamento folle offrendo un’esperienza strategica senza eguali.

“FunPlus è orgogliosa del successo riscosso da State of Survival e dell’interesse dimostrato da altri marchi del settore dell’intrattenimento”.