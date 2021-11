Laminam, da Intesa Sanpaolo 50 mln per l’evoluzione sostenibile dell’azienda

L’evoluzione sostenibile al centro del progetto di sviluppo di Laminam, azienda leader nella produzione di grandi superfici ceramiche per l’architettura ed il design, finanziato da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) con 50 milioni di euro, che prevede obiettivi in termini ESG (Environmental, Social, Governance). Un intervento che rientra nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per dare supporto agli investimenti legati al PNRR.

L’operazione è stata conclusa dalla Direzione Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo con il supporto della Direzione Corporate Finance Mid-Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, che ha agito in qualità di Arranger.

Il finanziamento è finalizzato all’implementazione delle linee guida alla base delle strategie di sviluppo dell’azienda emiliana: innovazione sostenibile, sviluppo e utilizzo di tecnologie innovative per l’efficientamento energetico e il contenimento delle emissioni, internazionalizzazione e attenzione al welfare aziendale.

In tale ottica Laminam si è dotata di una roadmap che definisce azioni e obiettivi da raggiungere per ciascun’area chiave: dalla promozione di un ambiente di lavoro inclusivo, costruttivo e sicuro, al costante impegno a ridurre e mitigare l’impatto ambientale lungo tutta la catena del valore. Uno sforzo ben rappresentato dai risultati ottenuti. Nel 2020, presso gli stabilimenti produttivi del Gruppo (situati in Italia a Fiorano Modenese e Borgo Val di Taro ed in Russia a circa 70 Km da Mosca) i consumi energetici e le emissioni di CO2 sono diminuiti del 10%, così come si sono ridotte le altre emissioni in atmosfera grazie anche all’installazione di impianti di abbattimento a carboni attivi Kyoto friendly, unici nel settore. Nei propri stabilimenti italiani l’azienda ha ridotto del 16% i prelievi di acqua, del 23% i rifiuti prodotti e del 17% la quantità di materiali di imballaggio. Il 100% dell’acqua di processo viene re-immessa nel ciclo di produzione e la quasi totalità dei rifiuti viene portata al riciclo.

Laminam nasce nel 2001, a seguito dell’invenzione delle tecnologie produttive per creare superfici ceramiche ultrasottili di grandi dimensioni che hanno rivoluzionato il mercato della ceramica. Oggi Laminam produce e offre una gamma di superfici eclettiche e versatili, utilizzate in molte applicazioni, dall’architettura tradizionale e avanzata all’arredamento e al design, distribuite in oltre 100 paesi nel mondo. La vocazione all’export dell’Azienda è confermata da un fatturato estero che rappresenta il 79% del totale. Laminam ha scelto da tempo la sostenibilità come guida del proprio modo di fare impresa. Nel solo 2021 l’Azienda ha ottenuto la Certificazione ISO 14001 per gli stabilimenti italiani, condotto uno studio relativo al ciclo di vita (LCA) e rinnovato ed esteso la certificazione EPD a tutti i prodotti, Laminam ha inoltre appena concluso lo studio del carbon footprint aziendale, indispensabile per finalizzare la Roadmap relativa alle performance ESG, e ha iniziato il processo di certificazione ISO 20400 relativa agli acquisti sostenibili.

Intesa Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo, inclusa nei principali indici di sostenibilità. Da questo background e dalla forte spinta verso l’innovazione nasce l’impegno verso gli investimenti rispettosi dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance). In questa ottica il Gruppo ha lanciato uno strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato S-Loan specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati grazie anche alla individuazione di indicatori di performance condivisi. S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle imprese con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Per ogni anno in cui l’impegno sarà rispettato sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità.

Alberto Selmi, CEO Laminam “Laminam è oggi impegnata in un processo evolutivo che la porta a investire in nuova capacità produttiva, internazionalizzazione e trasformazione digitale. Tutto questo ha basi solide nell’attenzione alle tematiche ESG, che si traduce in un impegno continuo verso l’ambiente e, soprattutto, nella valorizzazione delle persone. Siamo soddisfatti di aver trovato in Intesa Sanpaolo un partner ideale per sviluppare il nostro progetto di crescita”.

Cristina Balbo, Direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: “Siamo orgogliosi di poter supportare una realtà d’eccellenza come Laminam, centrale per il tessuto economico-occupazionale locale e fortemente impegnata sul fronte della transizione ecologica e tecnologica. Investire su di una crescita sempre più ispirata a criteri di sensibilità e sostenibilità ambientale rappresenta per le nostre aziende un asset fondamentale di sviluppo. Per questo, nel nostro ruolo a sostegno delle imprese italiane, mettiamo a disposizione un plafond di 2 miliardi di euro per gli S-Loan, linea specifica di finanziamenti creata per supportare la transizione sostenibile, anche con un meccanismo di premialità al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità”.