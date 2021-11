Ariston Group, la più grande quotazione in Borsa del 2021

Ariston Holding, storica azienda di apparecchiature per impianti di riscaldamento e climatizzazione casalinghe entra oggi, 26 novembre 2021, in quotazione a 10,25 euro con il simbolo ‘Aris su Euronext Milan.

Il titolo della multinazionale marchigiana esordisce in una giornata iniziata negativamente a causa dei timori del mercato a causa della nuova variante sudafricana del Covid.



Si tratta della più grande IPO in termini di dimensioni completata in Italia dall’ inizio del 2021: l’azienda ha concluso con successo il collocamento preso gli investitori istituzionali con una raccolta di 915 milioni di euro ed entra in negoziazione capitalizzando 3,4 miliardi, comprensivi dell’aumento di capitale di circa 300 milioni.



I proventi netti, derivanti dall’emissione di nuove azioni, secondo quanto comunicato dall’azienda, saranno finalizzati ad un sempre più costante sviluppo ed investimento per la crescita organica dell’azienda – footprint industriale, digital route to market, nuove tecnologie – e per l’acquisizione di imprese, nuovi strumenti tecnologici e diritti di proprietà intellettuale al fine di garantire l’eccellenza qualitativa dei prodotti offerti sul mercato.



A seguito il commento di Paolo Merloni, presidente esecutive di Ariston Group:



“Sono davvero soddisfatto dell’elevato livello di interesse raccolto da tanti investitori di alto profilo e lungo termine per l’Ipo di Ariston Group. La nostra implicita capitalizzazione di mercato di 3,375 miliardi di euro è una testimonianza del continuo e ottimo lavoro del nostro gruppo, del nostro team di manager e delle nostre persone nel creare un player globale unico nel suo genere”.