Amref presenta “Tone & Doro” gli speciali panettoni e pandori per le prossime festività natalizie

Il momento di crisi economica dovuta al Covid-19 ha aiutato a risvegliare negli italiani un desiderio di supporto reciproco e un forte senso di condivisione. Anche per questo, in occasione delle prossime festività natalizie, Amref ha

voluto realizzare qualcosa di particolare e unico che esprimesse questo senso di calore e vicinanza tra le persone, anche quelle meno vicine a noi e più bisognose del nostro aiuto. Da questa idea sono nati Tone & Doro: un panettone e un pandoro davvero speciali in un’edizione limitata firmata Amref, in cui i due prodotti più rappresentativi del Natale vengono divisi simbolicamente a metà.

Questo Natale “Con Amref, è più che donare: è condividere” recita il claim della campagna di comunicazione che accompagna l’iniziativa. Sullo shop online https://occasionidelcuore.amref.it/regali-natale/è già possibile acquistare le confezioni di Tone & Doro i cui proventi saranno devoluti al supporto dei progetti di Amref in Africa.

“Ognuno di noi potrà partecipare a questa iniziativa di solidarietà per condividere, con persone lontane migliaia di chilometri, qualcosa di molto vicino: il calore e lo spirito del Natale. Tone & Doro racchiudono il senso più stretto della campagna nel naming e nella loro forma. La particolarità dell’iniziativa e delle edizioni limitate di questi prodotti, rappresentano un senso di unicità e un valore di interesse anche per il mondo del collezionismo.” Afferma Marta Bove, Responsabile Comunicazione e Raccolta fondi di Amref Italia, che aggiunge “L’Africa sembra lontana, ma mai come oggi, dopo una pandemia, abbiamo chiaro quanto siamo vicini e uniti da sfide comuni. Chi sceglie questi regali accetta, con noi, la sfida di migliorare la salute delle comunità africane”.

Il progetto nasce dalla collaborazione con dentsu italia, gruppo di agenzie di marketing e comunicazione, che ha lavorato al fianco di Amref contribuendo all’ideazione del progetto, dal concept iniziale al naming dei prodotti, dalla campagna pubblicitaria fino alla pianificazione media.

“Siamo felici e orgogliosi di aver dato il nostro contributo alla realizzazione di questa campagna a supporto di migliaia di persone meno fortunate di noi, che potranno così ricevere un aiuto prezioso grazie ad Amref. Anche noi in dentsu abbiamo deciso di aderire a questa importante iniziativa scegliendo Tone & Doro come regalo aziendale per tutti i nostri clienti, per condividere l’impegno alla salute in Africa, e l’importanza di questa scelta. “- afferma Paolo Stucchi (in foto), CEO Southern Europe, Middle East, North Africa, Turkey, di dentsu.