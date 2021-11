Natì affida a Naxa la comunicazione digitale

Il presidio innovativo dei canali digitali ideato da Naxa

ha l’obiettivo di creare una comunicazione fuori dagli schemi

Da oltre 15 anni e con primato mondiale, Natì applica i traguardi della fisica quantistica alla cosmesi professionale. Una realtà nata dal sogno di Stefano Brioschi, imprenditore visionario che immagina una nuova estetica professionale capace, finalmente, di parlare una lingua diversa da tutti. Interprete di questo linguaggio innovativo è stata Naxa, che ha saputo dare forma alla visione di Natì con una strategia di comunicazione digitale costruita sartorialmente sul cliente e sulle sue esigenze.

Proprio la diversità e l’unicità sono i fattori su cui ha fatto leva la strategia approntata da Naxa, che nel 2021 si è occupata di generare nuovi lead nei centri estetici, di gestire campagne Google Ads e, con il recente rinnovo e upselling, anche di definire l’identità di Natì sui canali social con un direzione artistica dedicata. «Il primo anno con Naxa è stato fondamentale per conoscerci reciprocamente: far comprendere la nostra identità è stato il punto cruciale per poi condividere una visione ed una strategia comune che rispecchi al 100% Natì, i suoi valori, i suoi punti di forza” spiega Marinella Brioschi, Product & Marketing Manager di Natì. Partendo da un’analisi strategica del contesto, Naxa ha messo a punto una strategia digitale volta ad aumentare la brand awareness presso i centri estetici trasmettendo loro i values che differenziano Natì dai competitor presenti sul mercato. «Con Naxa vogliamo uscire dagli schemi del consueto. Avere un art director e uno studio grafico dedicato permette di confrontarci continuamente ed in maniera proficua con l’obiettivo di creare uno storytelling coerente con la nostra identità distintiva», aggiunge Marinella Brioschi, Product & Marketing Manager di Natì.«La sfida che abbiamo accettato con Natì è molto stimolante e dimostra che Naxa si impone sempre di più sul mercato con i suoi servizi di content creation. Il nostro spirito creativo ha trovato terreno fertile con la storia unica e particolare del brand Natì. Essere interpreti di questa unicità è per noi molto soddisfacente e stimolante” commenta Paolo Sirtori (in foto), Presidente e Innovation Manager di NAXA.