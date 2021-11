Saatchi & Saatchi Italia e Pampers Italia fanno il pieno di premi in alcuni dei più prestigiosi Awards internazionali

Saatchi & Saatchi Italia, agenzia creativa di Publicis Groupe, ha ottenuto riconoscimenti in 5 tra i più importanti Awards della Industry della Comunicazione a livello internazionale (New York Festival Advertising Awards, Cresta Awards, The One Show, ADC Global Awards e London International Awards) grazie alla campagna “Lino’s New Life”, realizzata nel 2020 per Pampers, la marca leader nei pannolini in Italia. “Lino’s New Life” di Pampers è innanzitutto un libro stampato su carta riciclata, ma con una peculiarità: la cellulosa utilizzata per realizzarlo è ottenuta dal riciclo di pannolini usati. A Verona, infatti, Fater S.p.A. l’azienda produttrice in Italia dei pannolini Pampers, ha avviato un progetto pilota che ha coinvolto le mamme ed i papà nel conferire i pannolini usati in speciali cassonetti. I pannolini, trasferiti in provincia di Treviso, vengono riciclati presso l’impianto sviluppato da Fater S.p.A. e capace di recuperare le materie prime. I riconoscimenti internazionali ottenuti dal progetto Lino’s New Life premiano la creatività di Saatchi & Saatchi e la collaborazione con Pampers nel comunicare la circolarità attraverso un libro che rende concreto e tangibile il valore di comportamenti ambientalmente virtuosi. Saatchi & Saatchi, infatti, è stata premiata ai New York Festival Advertising Awards – punto di riferimento per la Industry globale, che conta su una giuria di oltre 400 creativi – con 1 Oro e 1 Argento, rispettivamente nelle categorie Social/Environmental Good: Brand ed Environment & Sustainability: Brand.

Ai Cresta Awards, che ogni anno a livello globale premiano i più alti standard di originalità e qualità esecutiva, Lino’s New Life ha fatto il pieno di premi con 1 Oro nella categoria Brand Content e 2 Bronzi in Brand Purpose e The Media Magic Award. Inoltre, alla campagna di Pampers sono stati conferiti due Merit Awards: uno nell’ambito dell’evento internazionale dedicato alla pubblicità, al design e al marketing The One Show, nella categoria “Innovation in Health & Wellness”; l’altro agli ADC Awards nella sezione “Children Product Design”. Infine, il progetto in collaborazione con Pampers è salito anche sul podio del LIA – London International Awards, uno dei 5 riconoscimenti a livello globale inclusi nella classifica WARC Creative 100 Rankings, aggiudicandosi 1 Bronzo nella categoria Print: Corporate Image/Social Awareness. Manuel Musilli, Executive Creative Director di Saatchi & Saatchi ha commentato: “Questi riconoscimenti sono per noi particolarmente rilevanti perché Lino’s New Life è uno degli esempi migliori dell’approccio che abbiamo come Saatchi & Saatchi nell’aiutare i brand con i quali lavoriamo a rafforzare la relazione con i propri target sulla base di progetti concreti. Abbiamo infatti aiutato Pampers a comunicare il tema dello smaltimento e della circolarità. Abbiamo potuto fondare la creatività del nostro lavoro sul progetto sociale che il Brand ha promosso a Verona, reso possibile grazie alla tecnologia sviluppata da Fater per il riciclo dei pannolini usati.

Lino’s New Life aiuta i cittadini a comprendere l’importanza del riciclo e dei comportamenti di ognuno per il futuro del pianeta. Con una visione di sostenibilità a lungo termine. E questa concretezza nell’affrontare un tema così importante è stata riconosciuta, ancor prima che da queste giurie internazionali, dai consumatori, che hanno aderito e stanno aderendo a questo progetto con grande coinvolgimento. ”Carlo Miotto, Baby Care & Corporate Digital Marketing Director di Fater, ha dichiarato: “Fater è impegnata a ridurre l’impronta ambientale delle sue attività agendo su tutte le fasi del ciclo di vita e, come nel caso di Verona, anche sul post uso. Il successo dell’esperienza di Verona è una conferma che la sostenibilità coinvolge tutti in maniera sistemica. Grazie alla collaborazione con i cittadini e le istituzioni, sono state finora risparmiate all’ambiente 77 tonnellate di CO2, pari alla CO2 assorbita da 5.000 alberi in un anno. La collaborazione con Saatchi & Saatchi è stata decisiva per aiutare la consapevolezza fra i cittadini del valore della circolarità. “La nuova vita di Lino” è innanzitutto un racconto che per contenuti e creatività è stato in grado di appassionare le mamme ed i papà, oltre a far toccare con mano il valore di dare nuova vita alle materie prime tramite il riciclo. I riconoscimenti a La nuova vita di Lino ci rendono orgogliosi e ci spingono a massimizzare il nostro impegno in questo campo.”