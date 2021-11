Dmz investimenti, firmata joint venture con Gennuso Group

Firmata a Ragusa la joint venture (che lavorerà sotto il marchio Dg Energy) tra Dmz investimenti, holding facente capo ai due finanzieri bresciani Fausto e Cesare Di Mezza e Gennuso Group, gruppo societario guidato dall’imprenditore siderurgico ragusano Antonino Gennuso (siderurgica Sogea metalli Spa di Mantova) con forti interessi anche nel settore turistico ricettivo del lusso. Il piano industriale prevede nei prossimi 36 mesi lo sviluppo, la progettazione e la costruzione di impianti fotovoltaici con una potenza di 10Mwh tra impianti a terra greed connected ed impianti a tetto collegati alla rete e a colonnine di ricarica per auto elettriche. “Il progetto nasce per la passione imprenditoriale e la forte vocazione ambientale di entrambe le famiglie coinvolte”, ha spiegato Fausto Di Mezza. L’investimento previsto per questa prima parte di sviluppo è pari a 10 milioni, senza ricorrere al sistema bancario. Di Mezza, politico e finanziere bresciano è un esperto di finanza immobiliare e derivata, ed oltre ad aver ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio del Comune di Brescia è stato vice presidente del Consiglio di Sorveglianza di A2A e poi membro del Board della quotata Lombarda. Attuale responsabile del dipartimento Economia della Lega a Brescia. Alle sue parole fanno eco quelle di Antonino Gennuso, che si dice “sicuro della riuscita dell’operazione e molto soddisfatto per la joint venture firmata con la società bresciana”. Il comitato di gestione sarà composto da quattro membri: oltre a Fausto Di Mezza e Antonino Gennuso saranno nominati Cesare Di Mezza Chief Executive Officer di Dmz Investimenti ed esperto di gestione di grandi patrimoni immobiliari e Virgina Gennuso, laurea alla Luiss e Master a Londra in Interactive Media Practice, che ha spiegato: “Mi piace pensare a DG Energy non solo come un soggetto indipendente di produzione di energia ma come una delle prime realtà siciliane a rispettare tutti i canoni ESG (Environmental, Social, Governance). Forte tutela ambientale, parità dì genere nei board e nel management e rapporti trasparenti e proficui con le Istituzioni locali”.