Come l’uso dell’Intelligenza Artificiale risolve le 4 sfide del car sharing per ridurre la congestione stradale

Come si possono identificare le aree più adatte al car sharing? Come garantire che le auto siano sempre disponibili dove e quando servono davvero? Come determinare quando è necessaria la pulizia del veicolo? E come è possibile implementare ulteriormente il servizio per soddisfare le future esigenze degli utenti? La risposta a tutte queste domande è semplice, almeno per SHARE NOW: Intelligenza Artificiale (IA).

L’Intelligenza Artificiale, insieme alle sue accurate previsioni, è infatti al centro della strategia aziendale di SHARE NOW per essere in grado di gestire in modo sempre più efficiente una flotta di circa 11.000 veicoli in sharing. L’obiettivo ultimo è identificare ancor meglio i bisogni dei clienti (cosa, dove e quando), così da adattare in modo flessibile l’offerta a questi parametri e, di conseguenza, alle loro singole esigenze.

“L’intelligenza artificiale di SHARE NOW, con i suoi dati e algoritmi affidabili che i basano su 13 anni di esperienza, porterà la mobilità sostenibile ad un livello successivo, contribuendo al contempo ad alleggerire il traffico urbano, a migliorare la soddisfazione dell’utente e ad aiutare gli operatori a ridurre ulteriormente i costi di gestione.” – spiega Slavko Bevanda, CPO e CTO di SHARE NOW – “Inoltre, svolgerà un ruolo ancora più importante in futuro nello sviluppo del car sharing a guida autonoma: prima ancora che il cliente si metta alla ricerca di un’auto, dovremo essere in grado di inviare l’auto stessa dal cliente, prevedendo momento e luogo nel quale ci sarà la richiesta.”

Nel Libro Bianco pubblicato oggi, l’azienda fornisce una panoramica delle principali sfide che il car sharing è in grado di affrontare e superare, grazie all’uso grazie all’uso dell’intelligenza artificiale:

1. Identificare l’area di business ideale

I servizi di car sharing hanno senso solo dove vengono utilizzati davvero. Pertanto, l’analisi delle condizioni locali è un prerequisito fondamentale affinché il car sharing si affermi con successo. Dopo un primo studio da parte del team di sviluppo, entra in gioco la nostra tecnologia, sviluppata totalmente in-house, che, utilizzando l’intelligenza artificiale, definisce una serie di parametri per la previsione della domanda, quali dati socio-demografici, numero di punti di interesse presenti in città, efficienza dei mezzi di trasporto pubblico. In questo modo, viene stabilita l’area operativa del servizio più ottimale e, nel tempo, vengono prese le decisioni relative alla revisione dell’area stessa, quali espansione o riduzione.

2. Garantire la disponibilità dei veicoli nel posto giusto al momento giusto

Una volta definita correttamente l’area di business, la flotta può essere utilizzata in modo efficiente solo se i veicoli sono effettivamente nel posto giusto al momento giusto. Basandosi sull’intelligenza artificiale, SHARE NOW può prevedere quando, dove e quante auto sono necessarie e quindi calcolare la domanda a seconda del traffico. Inoltre, l’algoritmo assegna continuamente ad ogni veicolo un punteggio che stima in quanto tempo un‘auto verrà nuovamente noleggiata. In questo modo, l’azienda è in grado di prevedere se è più conveniente attendere l’inizio di un nuovo noleggio, assegnare uno sconto sulla tariffa al veicolo o farlo riposizionare dal service dove ci sia una richiesta maggiore. L’obiettivo è ridurre al minimo l’intervento del service e far siì che i veicoli siano sempre spostati dagli utenti.

3. Ottimizzare la pulizia e la manutenzione del veicolo

L’esperienza utente all’interno del veicolo è fondamentale per il successo del car sharing: nessuno vuole guidare un veicolo sporco. SHARE NOW ha quindi sviluppato soluzioni software che, tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale che assegna ad ogni auto un punteggio sul livello di pulizia dell’abitacolo, prevedono quando è necessario intervenire. La manutenzione predittiva implica l’uso di algoritmi che rielaborano i dati sull’utilizzo: l’ora dell’ultima pulizia, il modello dell’auto e, aspetto più importante, il feedback che i clienti danno in app riguardo lo status del veicolo.

4. Sviluppare l’offerta in linea con la domanda

Il car sharing cresce grazie alla capacità di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze dei clienti. Per garantire un ulteriore sviluppo del prodotto in base a quella che sarà la domanda, SHARE NOW deve essere in grado di prendere quotidianamente decisioni basate su dati accurati e affidabili. Grazie alla costante analisi approfondita di tali dati, si possono realizzare miglioramenti previsionali del prodotto. Ciò è avvenuto ad esempio con l’implementazione della prenotazione del veicolo fino a 100 giorni in anticipo.