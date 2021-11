Il Consiglio di TIAK riconferma Kantar per la Misurazione dell’Audience televisiva in Turchia

Kantar, società leader mondiale nell’insight, nella consulenza e nel data management e fornitore di servizi di misurazione dell’audience in 61 paesi, annuncia la decisione del board di TIAK di aggiudicargli il nuovo contratto per la fornitura della misurazione dell’audience televisiva in Turchia almeno fino al 2027. Kantar è responsabile della currency ufficiale della TV turca dal 2012.

La tecnologia integrata di Kantar, progettata per misurare l’audience su tutti gli schermi, verrà installata in tutto il panel in Turchia. People Meter 7 verrà installato in tutte le case, mentre l’ultimo router meter di Kantar, Focal Meter 2, verrà installato in tutte le case del panel a banda larga. Focal Meter viene collegato al wifi di casa e permette un reporting dei dati in tempo reale e dettagliati di tutte le attività di visualizzazione dei tag attraverso la rete domestica. Le case rimanenti utilizzeranno il Virtual Meter di Kantar per misurare la visione dei canali video online.

Dursun Güleryüz, General Manager di TIAK, afferma: “La decisione del nostro consiglio di continuare la nostra cooperazione con Kantar fino al 2027 ci permetterà, in parallelo con l’avanzamento della misurazione globale, di arricchire il nostro sistema di misurazione. Nel periodo avvenire, il nostro obiettivo primario sarà quello di avere una misurazione olistica del contenuto del brodcast, indipendentemente dal dispositivo o dal contenuto della piattaforma. Adattando le tecnologie e le applicazioni più avanzate di Kantar in mercati simili, ci assicureremo che il nostro mercato goda di uno dei servizi di misurazione più avanzati al mondo.”

Mesut Sakal, Managing Director, Media Division, Kantar, commenta: “Questo annuncio riflette il continuo impegno di Kantar verso il mercato turco e un significativo passo in avanti verso il desiderio del mercato di avere una visione totale. Solo Kantar ha la versatilità, le dimensioni, la tecnologia e l’expertise per sbloccare la comprensione dell’audience e ispirare la crescita dei nostri clienti. L’installazione della nostra soluzione integrata ci assicurerà di continuare a fornire dati di alta qualità agli stakeholder di TIAK, fornendo un’unità di misura unica e “people based” del consumo dei media, delle performance e del valore”.