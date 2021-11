Temenos: l’adozione del cloud nel settore bancario accelera mentre le banche aumentano i servizi digitali, riferisce l’Economist Intelligence Unit

Il 72% afferma che il passaggio al cloud aiuterà la propria organizzazione a raggiungere i propri professionisti del business

In un nuovo sondaggio tra i dirigenti IT del settore bancario, condotto da The Economist Intelligence Unit e sostenuto da Temenos (SIX: TEMN), più di sette su dieci (72%) riferiscono che l’incorporazione del cloud nei prodotti e servizi della loro organizzazione li aiuterà a raggiungere i loro professionisti del business. Poco meno della metà (47%) afferma che lo farà “in larga misura”.

Il costo è il più grande driver dell’adozione del cloud (43%), seguito dall’adozione dell’AI (34%) e dal miglioramento della customer experience (21%).