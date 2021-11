Elon Musk vende 1,1 miliardo di dollari in azioni Tesla

Elon Musk ha venduto in azioni Tesla Inc circa 1,1 miliardo di dollari lunedì, quando ha esercitato poco più di 2 milioni di stock option che ha ricevuto come parte del suo pacchetto di compensazione. Le alternative che Musk ha riferito di aver esercitato nei documenti normativi resi pubblici ieri sono state valutate a circa 2,5 miliardi di dollari alla chiusura di lunedì. A rivelarlo è il Wall Street Journal.

Elon Musk aveva già annunciato lo scorso fine settimana la sua idea di vendere il 10% delle sue azioni. Infatti, secondo i documenti depositati mercoledì presso il regolatore del mercato statunitense, la SEC, Musk ha venduto circa 930.000 azioni solo lunedì.

Nei giorni passati Musk si era affidato ai social e aveva condotto un sondaggio sul suo account Twitter per vedere se doveva vendere il 10% delle sue azioni Tesla. Il risultato è stato affermativo: circa il 57,9% dei 3,5 milioni di elettori si sono espressi a favore della vendita. Lunedì, all’apertura di Wall Street, lo stock era crollato, scendendo fino al 7,2%. Le azioni sono state quindi vendute da Musk a un prezzo molto inferiore a quello che avrebbero avuto se l’operazione fosse stata condotta prima del ‘sondaggio’ fatto su Twitter.

Quindi, l’imprenditore ha perso diverse decine di milioni di dollari in profitti non realizzati. Il documento rivela anche che il fondatore e amministratore delegato di Tesla aveva già iniziato la vendita il 14 settembre, quindi la decisione sulla vendita era già stata decisa prima di effettuare il sondaggio.

Alla fine dell’accordo, Elon Musk aveva ancora 1,22 milioni di azioni Tesla aperte e altri 170,4 milioni in un trust, per un valore complessivo di 183 miliardi di dollari al prezzo di chiusura di mercoledì, secondo il deposito della SEC.

Lunedì, Musk aveva anche esercitato 2,15 milioni di stock option, i quali gli hanno permesso di comprare lo stesso numero di azioni a 6,24 dollari l’una, meno dell’1% del loro valore attuale. Dopo aver perso un altro 11,99% martedì, ancora appesantito dall’annuncio di Elon Musk, le azioni Tesla sono poi impennate mercoledì e hanno chiuso in rialzo del 4,34%.