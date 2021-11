Crédit Agricole investimenti accelerati sull’Italia: raddoppio degli utili

Il gruppo, a livello globale, ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con una crescita del 62% a 6,7 miliardi

Quelli di Crédit Agricole sono risultati record, nel nostro Paese – dove l’istituto di credito transalpino rappresenta il suo secondo mercato domestico – nei nove mesi dell’anno corrente ha registrato un risultato netto aggregato di 789 milioni (+43%), al netto delle poste straordinarie derivanti nello specifico dall’operazione di acquisizione di Creval, di cui 603 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole.

L’attività commerciale ha mantenuto e continua a mantenere una linea dinamica, con il totale dei finanziamenti all’economia pari a 93 miliardi di euro. Solo in Italia il risultato del Gruppo si attesta a 343 milioni (+103%) e a livello di gruppo bancario c’è stato un forte movimento commerciale. Dall’inizio del 2021 sono stati acquisiti 110mila nuovi clienti, erogati 2,6 miliardi di nuovi prestiti per acquisto di immobili e collocati 7,6 miliardi in prodotti Wealth Management con un raggiungimento di ben 2,5 miliardi di nuovi flussi netti.

Philippe Brassac, ceo di Crédit Agricole, ha commentato così quanto raggiunto “registriamo risultati eccellenti, ai massimi di sempre, in linea con i trimestri precedenti Il business è forte, trainato in particolare dall’efficacia delle misure del governo francese per affrontare l’epidemia”.