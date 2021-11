Safilo Group, utile industriale lordo in crescita

Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ha esaminato e approvato i principali indicatori economico-finanziari relativi al 3° trimestre e ai primi 9 mesi 2021. I risultati economici del 3° trimestre 2021 includono costi di ristrutturazione per 1,7 milioni di euro (1,8 milioni di euro a livello di utile industriale lordo). L’utile industriale lordo del 3° trimestre 2021 si è attestato a 118,7 milioni di euro, registrando una crescita del 5,4% rispetto al 3° trimestre 2020 e dell’8,9% rispetto al 3° trimestre 2019. Il margine industriale lordo del 3° trimestre 2021 è migliorato al 52,4% delle vendite rispetto al 51,4% nel 3° trimestre 2020 e al 51,2% registrato nel 3° trimestre 2019. Su base adjusted, l’utile industriale lordo del 3° trimestre 2021 è stato pari a 120,5 milioni di euro, con un margine sulle vendite del 53,2%, in miglioramento di 200 punti base rispetto al 2019. L’EBITDA del 3° trimestre 2021 è stato pari a 17,4 milioni di euro, in crescita del 35,8% rispetto al 3° trimestre 2020 e più che raddoppiando rispetto all’EBITDA registrato nel 3° trimestre 2019. Il margine EBITDA del 3° trimestre 2021 è cresciuto al 7,7% delle vendite rispetto al 5,8% nel 3° trimestre 2020 e al 3,6% registrato nel 3° trimestre 2019. L’EBITDA adjusted1 del 3° trimestre 2021 è stato pari a 19,1 milioni di euro, in crescita del 33,3% rispetto al terzo 3° trimestre 2020 e del 45,9% rispetto all’EBITDA adjusted1 registrato nel 3° trimestre 2019. Il margine EBITDA adjusted1 del 3° trimestre 2021 è cresciuto all’8,4% delle vendite rispetto al 6,5% nel 3° trimestre 2020 e al 6,2% registrato nel 3° trimestre 2019. Nel 3° trimestre 2021, Safilo ha registrato vendite nette pari a 226,6 milioni di euro, in crescita del 2,6% a cambi costanti (+3,5% a cambi correnti) rispetto ai 219,1 milioni di euro del 3° trimestre 2020, il primo periodo dello scorso anno a registrare un recupero rispetto al 2019 dopo il pesante calo subito nel primo semestre 2020 a causa della pandemia da Covid-19. Rispetto al 3° trimestre 2019, le vendite nette del periodo sono invece aumentate dell’11,1% a cambi costanti (+6,5% a cambi correnti), beneficiando della crescita molto sostenuta delle vendite organiche, pari a circa un +16% a cambi costanti, a cui hanno contribuito i principali mercati del Gruppo. Se da un lato si è riconfermata la forza degli Stati Uniti, dall’altro i mercati europei hanno evidenziato una moderata ripresa dei consumi e un deciso miglioramento delle performance organiche2 a cui ha contribuito anche il phasing favorevole nelle spedizioni di alcuni ordini. Rispetto al 2019, le vendite registrate dai nuovi marchi di proprietà e in licenza hanno invece complessivamente superato il forte calo del business derivante dalle licenze terminate a fine 2020 e a fine giugno 2021. Nel 3° trimestre 2021, le montature da vista e i prodotti sportivi sono rimasti i principali motori di crescita, continuando a beneficiare di un’attività di business sostenuta presso i negozi di ottica dei diversi mercati, nonché di un mercato sempre dinamico per le attività outdoor che ha supportato il business dei caschi e delle maschere Smith. Nel trimestre, la performance delle vendite organiche di occhiali da sole è tornata positiva quasi ovunque, sia nel confronto con il 2019 sia, in maniera più marcata, rispetto allo scorso anno, quando le vendite di occhiali da sole erano rimaste in molti mercati molto contenute. Nel 3° trimestre 2021, la quota del business online sul totale delle vendite nette del Gruppo si è assestata intorno al 13% rispetto al solo 3% nel 3° trimestre 2019 e al 16% nel 3° trimestre 2020 quando il canale è cresciuto esponenzialmente grazie al contributo del business online di Blenders e all’impennata delle vendite del canale direct to consumer (DTC) di Smith e degli internet pure player. Angelo Trocchia, nella foto, Amministratore Delegato di Safilo, ha commentato: “L’andamento positivo dei consumi nei nostri principali mercati e categorie di prodotto ci ha permesso di chiudere un altro importante trimestre di ripresa e crescita, nonostante l’effetto deterrente di un contesto ancora complesso in alcuni paesi e le nostre basi di confronto sfidanti dovute al turnaround del nostro portafoglio marchi. La solida progressione registrata dal business organico” nelle nostre aree chiave ha portato le nostre vendite totali nette a una crescita dell’11,1% a cambi costanti rispetto al terzo trimestre 2019 e a superare anche il terzo trimestre 2020. Questo sviluppo positivo della top line, unito all’ulteriore progresso del nostro programma di risparmi sul costo del venduto, ci ha consentito di ottenere nel periodo un significativo miglioramento della performance operativa”.