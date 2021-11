Gucci, Marco Bizzarri entrerà nel capitale di Orienta Capital Partners

Marco Bizzarri, nella foto, entrerà nel capitale di Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in Pmi dall’elevato potenziale di crescita, e sarà membro dell’Advisory Board della società. Marco Bizzarri è uno degli executive di maggiore rilevanza – a livello internazionale – nel settore della moda e del lusso. Nel 2005 è nominato CEO di Stella McCartney, casa di moda allora in joint-venture con Gucci (già del gruppo Kering). Nel 2009 assume la guida – con le cariche di Presidente e CEO – di Bottega Veneta, sempre del gruppo Kering. Nel 2014, sempre all’interno del gruppo Kering, assume la carica di Presidente e Ceo di Gucci e porta le vendite della maison da 3,9 miliardi di Euro nel 2015, a 9,6 miliardi di Euro nel 2019. Dal 2012 è inoltre membro del Comitato Esecutivo di Kering.

Augusto Balestra, socio di Orienta Capital Partners, ha affermato: “L’arrivo di un top manager del calibro di Marco nell’advisory board della società va nella direzione di rafforzare la squadra di manager e imprenditori che l’hanno fondata. Grazie al suo intuito e alla sua esperienza il team potrà beneficiare di un contributo importante per continuare a creare valore nelle aziende in portafoglio, oltre che per approfondire e cogliere nuove opportunità di investimento in linea con la nostra identità”.