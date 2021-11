Accordo Airbnb-Anci, raccolta digitale dell’imposta di soggiorno in tutta Italia

Dal 2022, Airbnb avvierà la raccolta digitale dell’imposta di soggiorno per tutta la penisola italiana, occupandosi direttamente del versamento per gli affitti brevi per gli host e i comuni che lo richiederanno. In questo modo, Airbnb e Ancicomunicare hanno siglato un accordo per informare i 1.100 enti locali i quali hanno finora istituito l’imposta. Ad annunciarlo è Chris Lehane (nella foto), Senior Vice President of Global Policy and Communications di Airbnb, in occasione dell’Assemblea annuale di Anci a Parma. Per l’Italia è stata lanciata in esclusiva questa funzionalità, la quale è una delle oltre 50 novità incluse nella Airbnb Winter Release. Inoltre, per favorire la ripresa del turismo, i vertici della società hanno presentato un ‘patto’ per il turismo sostenibile e responsabile, il quale anticipa la pubblicazione solamente di annunci provvisti di codice identificativo, e la condivisione dei dati degli host alle autorità a fini amministrativi e fiscali.

Attualmente, ci sono oltre 1.100 enti che hanno istituito l’imposta di soggiorno. Da poco c’è stata la crescita del numero degli eventi, per un riversato che nel 2019 è stato di 604 milioni di euro, di cui 298 nelle prime 10 destinazioni turistiche e 117 nella sola Roma. Secondo la legge, però, quelli che ne avrebbero la facoltà sono quasi 6.000. Unica piattaforma a farlo, Airbnb negli ultimi anni ha attivato protocolli di intesa con 24 fra le principali destinazioni italiane – tra queste Roma, Firenze, Milano, Torino, Napoli e Palermo, semplificando riscossione per milioni di arrivi e un riversato nel 2019 di oltre 22 milioni di euro. In Italia, nel terzo trimestre 2019, 4 città (Roma, Venezia, Milano e Firenze) avevano rappresentato il 26% dei viaggi su Airbnb. Nello stesso trimestre del 2021, però, il ‘peso’ delle stesse città è sceso al 17%.

“Con la dispersione dei flussi turistici post pandemia, e l’aumento del numero degli enti, era chiaro che diventava necessario trovare un’altra soluzione”, ha detto Lehane. “Questo strumento è pensato per ovviare all’enorme problema burocratico di dover stipulare convenzioni con ogni singolo comune. La pandemia ha portato a una rivoluzione del turismo, che ora è più disperso, con maggiori opportunità economiche per le comunità locali. Siamo impegnati a rendere più semplice e sostenibile per le amministrazioni, gli host e gli ospiti questa opportunità. Ad oggi abbiamo riversato complessivamente nel mondo oltre 4 miliardi di dollari di imposte locali, ma l’espansione che stiamo lanciando in Italia è senza precedenti”.