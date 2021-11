Ferrarini, è tempo della nuova gamma di salumi “Filiera Italiana Certificata Benessere Animale e Antibiotic Free”

(di Tiziano Rapanà) Segnalo una notizia che farà felici gli amanti delle golosità gastronomiche. Ferrarini, lo storico marchio leader di mercato del prosciutto cotto, ha lanciato la “Filiera Italiana Certificata Benessere Animale e Antibiotic Free”. È una nuova gamma di salumi che si ispira al saper fare tipicamente nostrano, figlio dell’artigianalità, manualità e dell’amore per il cibo.

Tutto il processo della filiera, dall’allevamento alla macellazione fino alla trasformazione e confezionamento, è certificato dall’eminente Ente Csqa e segue protocolli e parametri molto più rigidi rispetto alle norme nazionali in termini di benessere animale e assenza completa di antibiotici sin dalla nascita, facilitata dalle specifiche condizioni di allevamento. Il progetto è partito in fase sperimentale nel 2019 per arrivare, due anni dopo, alla realizzazione di un’intera gamma dedicata. Così il direttore Marketing del gruppo, Claudio Rizzi ha spiegato la genesi del lavoro legato alle esigenze dei consumatori nel tener conto della sostenibilità ambientale: “I motivi ispiratori della nuova gamma riflettono la filosofia produttiva di Ferrarini, dal 1956; nascono dal Dna di un’azienda le cui origini sono legate da sempre al rispetto della terra, dei suoi frutti, dei suoi tempi, delle tradizioni più autentiche e genuine. In Ferrarini l’innovazione è sempre stato un processo di adeguamento della tradizione alle nuove esigenze del mercato, senza tradire mai lo spirito originario”. E ancora: “Il primo prodotto a riscuotere da subito un importante riscontro dal mercato è il Prosciutto Cotto Big Storico: fatto come una volta, con materia prima rigorosamente selezionata da suino pesante nazionale. Il processo produttivo è altamente artigianale, dal disosso alla legatura a mano, alla lenta cottura a vapore in teli di lino. Immancabile la tradizionale salamoia Ferrarini, a base di 21 erbe aromatiche. La gamma si è poi allargata con il Salame Langhirano, che si caratterizza per la ricetta tipica dei norcini del Parmense, con la Coppa di Parma Igp, dal sapore morbido e delicato, con il Guanciale, dal sapore deciso e speziato, e infine con la Pancetta”. Non so voi, ma a me è venuta fame. Non dovrei parlare di queste leccornìe, quando si presenta il debole proposito di pensare seriamente a fare una dieta dimagrante. Ferrarini è un marchio serio che ha sempre realizzato prodotti genuini e di qualità. L’azienda sta dunque proseguendo quella felice via del buon gusto, che ha portato a tante soddisfazioni.

