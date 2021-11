Elon Musk e Twitter: follower per il sì alla vendita delle azioni

Gli utenti del social hanno le idee chiare: Musk deve vendere il 10% delle azioni di Tesla

Sono state delle vere e proprie elezioni social quelle indette da Elon Musk. Nel suo ultimo tweet, il magnate sudafricano ha esplicitamente chiesto ai suoi 62 milioni di follower un consiglio, vendere o non vendere il 10% delle sue azioni Tesla. La domanda è stata fatta subito dopo la proposta dei democratici al Congresso Usa riguardante la tassazione dei super ricchi, così da prendere di mira il loro portafoglio azionario.

Il social, di tutta risposta, ha detto sì per il 58%. 3,5 milioni di utenti, la maggioranza, ha detto che tale azione verrebbe da loro sostenuta. La quota sarebbe valutata a circa 21 miliardi di dollari sulla base di 170,5 milioni di azioni Tesla in possesso di Musk.

Il fondatore di SpaceX, da molti ritenuto un visionario, aveva dichiarato che si sarebbe attenuto ai risultati del sondaggio espresso sulla piattaforma Twitter, a prescindere dagli esiti. Circa la sua posizione economica ha sottolineato che: «Non prendo uno stipendio in contanti o un bonus da nessuna parte. Ho solo azioni, quindi l’unico modo per me di pagare le tasse personalmente è quello di vendere azioni».