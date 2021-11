Banca Mondiale: 25 miliardi all’anno per il clima

A seguito della Cop26 di Glasgow, ingenti finanziamenti sono arrivati da tutto il mondo per contrastare il cambiamento climatico

Ammonta a 25 miliardi la somma annuale destinata alla finanza green – fino al 2025 – arrivata dalla Banca Mondiale. Il Climate Action Plan dell’istituzione finanziaria internazionale ha pianificato una serie di azioni riguardanti anche l’agricoltura e il settore alimentare. L’annuncio è arrivato durante la Cop26 di Glasgow per la Giornata mondiale per la giustizia climatica.

Gli impegni finanziari sono arrivati da ogni parte del mondo, specialmente dal settore privato. 450 fra banche, assicurazioni e gestori patrimoniali per la rappresentanza di ben 45 paesi avrebbero assunto impegni fino a 130mila miliardi di dollari per assicurare il conseguimento dell’obiettivo Net Zero entro il 2050. Nello specifico, 63mila miliardi arriveranno dalle banche, 57mila miliardi dalle gestioni patrimoniali e 10 mila miliardi dai fondi pensione. Fra le banche coinvolte ci sono anche grandi nomi quali HSBC, bank of America e Santander.

Sono di vario genere le iniziative messe in atto a Glasgow: dagli aiuti contro i cambiamenti climatici al sostegno per l’agricoltura sostenibile. A parallela a tutto ciò la protesta di Greta e del suo movimento Friday for Future che si consumava per le strade della città.