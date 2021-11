Editoria, torna il poliziotto Sarti Antonio con le illustrazioni di Magnus

Dopo dodici anni ritorna in libreria “Sarti Antonio e il malato immaginario”, per la casa editrice Dario Flaccovio. L’indagine del poliziotto Sarti Antonio del duo Loriano Machiavelli-Magnus, uno dei primi casi del classico del padre del giallo moderno all’italiana, è impreziosita dalle illustrazioni originali della prima edizione realizzate dalla penna del grande illustratore.

Al centro della trama è Bologna. Machiavelli torna a scrivere di una città macchiata dal malaffare. C’è qualcosa che non torna nei conti della Saub: ammanchi, soldi che finiscono nelle tasche sbagliate. Uno scandalo che qualcuno vorrebbe soffocare. E c’è un ragazzo assassinato: Luca Pomelli Parmeggiani, il figlio di un barone della medicina. Sarti Antonio annaspa in un’indagine difficile, dagli esiti tutt’altro che chiari. Con lui, i partner di sempre, Felice Cantoni e l’infaticabile auto 28. Ma a indagare questa volta c’è anche un altro poliziotto, uno che ci vede benissimo, anche perché sa esattamente dove cercare: è Poli Ugo, l’archivista zoppo della Questura. L’indagine che ne viene fuori è un continuo capovolgimento di fronte e Bologna si svela più lercia che mai, fino a una conclusione che inchioda i colpevoli.

Loriano Machiavelli, classe ’34, è uno scrittore, drammaturgo e sceneggiatore italiano, autore di pièce teatrali, racconti e romanzi polizieschi. Dai racconti è stata tratta la miniserie televisiva Rai-TV2 “Sarti Antonio brigadiere”. Per la Dario Flaccovio ha pubblicato “Sarti Antonio e il malato immaginario” e “Le piste dell’attentato”, illustrato da Gianni Materazzo.

Magnus, pseudonimo di Roberto Raviola, è stato un fumettista, considerato uno dei più grandi artisti italiani in questo campo.