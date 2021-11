Eni gas e luce, Stefano Goberti nominato amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Eni gas e luce ha nominato Stefano Goberti, nella foto, Amministratore Delegato della società.

Goberti, forte di una pluriennale esperienza manageriale in ambito finanziario nel Gruppo, guiderà la nuova società che integra le attività retail gas&power di Eni e la produzione di energia da fonti rinnovabili e che punta alla quotazione azionaria nel corso del 2022.

Come annunciato lo scorso ottobre, strategia, obiettivi e nome della nuova società saranno comunicati al mercato in occasione del Capital Market Day in programma per il prossimo 22 novembre.

Il CdA di Eni gas e luce ha altresì nominato Rita Marino Presidente della società.

Alberto Chiarini lascia l’incarico di AD di Eni gas e luce e dirigerà il progetto “Building a Sustainable Mobility” di Eni, con l’obiettivo di sviluppare e valorizzare la produzione e la commercializzazione dei prodotti e servizi low carbon per la mobilità sostenibile.