Hyatt compie l’acquisizione di Apple Leisure Group, dando vita a un leader globale nei viaggi per il tempo libero e di lusso tutto compreso

Buon posizionamento per soddisfare una quota cospicua e crescente di domanda per i viaggi del comparto leisure, con offerte arricchite di ogni tipologia e un catalogo sempre più diversificato. Riafferma l’impegno di vendere grosse porzioni di attività, per generare altri 2 miliardi di USD di ricavi entro fine 2024; mantiene il 100% degli impegni già assunti

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha annunciato oggi che Hyatt ha compiuto la preannunciata acquisizione di Apple Leisure Group (ALG), gruppo di spicco attivo nell’ambito dei servizi di gestione di resort, viaggi e alberghiero di lusso, da affiliate a ognuna di KKR e KSL Capital Partners, LLC.

Hyatt raddoppia la sua impronta globale di resort aggiungendo il portafoglio a brand AMR™ Collection di ALG, comprendente circa 100 hotel e resort che operano in 10 Paesi e un programma in sviluppo di 24 trattative concluse nelle Americhe e in Europa. In virtù di ciò, Hyatt offre ora una delle maggiori scelte di resort di lusso con trattamento tutto compreso al mondo, comprese destinazioni nuove per Hyatt quali Acapulco, Curaçao, le isole Canarie, Minorca e St. Martin. Attraverso questa acquisizione Hyatt ha aggiunto proprietà in 11 nuovi mercati europei, accrescendo del 60% l’impronta del proprio marchio europeo, rafforzando il suo potenziale di crescita in una regione fondamentale per la domanda globale di viaggi leisure.

Inoltre, Hyatt offre un numero di opzioni ed esperienze ancora più elevato per la sua base di ospiti e clienti di alto rango e apporta miglioramenti all’esperienza di viaggi leisure tutto compreso mediante:

Unlimited Vacation Club ® by AMR™ Collection , club viaggi esclusivo riservato agli associati, che fruiscono di prezzi speciali e altri vantaggi nelle proprietà AMR™ Collection partecipanti

® , club viaggi esclusivo riservato agli associati, che fruiscono di prezzi speciali e altri vantaggi nelle proprietà AMR™ Collection partecipanti ALG Vacations ®, uno dei maggiori tour operator con offerte di pacchetti e piattaforme di distribuzione di viaggi di piacere in Nord America, con destinazioni negli Stati Uniti, in Messico e nei Caraibi

®, uno dei maggiori tour operator con offerte di pacchetti e piattaforme di distribuzione di viaggi di piacere in Nord America, con destinazioni negli Stati Uniti, in Messico e nei Caraibi Amstar , società leader nella gestione dei servizi a destinazione

, società leader nella gestione dei servizi a destinazione Trisept Solutions®, originale piattaforma tecnologica per i viaggi di piacere

Hyatt sta definendo le modalità in cui i programmi fedeltà World of Hyatt® e Unlimited Vacation Club® di ALG possono portare valore aggiunto e vantaggi esclusivi alle rispettive basi di soci. Hyatt ha il progetto di integrare AMR™ Collection in World of Hyatt nel 2022, in modo che gli appartenenti possano guadagnare e usufruire di punti World of Hyatt in oltre 100 tra hotel e resort AMR™ Collection.

“L’acquisizione di ALG da parte di Hyatt rappresenta un momento di definizione del marchio nella nostra storia ultrasessantennale e aggiunge tessere al nostro retaggio di leader nell’ospitalità”, ha affermato Mark Hoplamazian (in foto), presidente e CEO di Hyatt. “Hyatt e ALG posseggono portafogli di marchi altamente complementari e condividono un profondo impegno per le esperienze di colleghi e ospiti fondato sul servizio attento al dettaglio. Essendo entrati per primi nel dinamico settore del lusso tutto compreso nel 2013, siamo idealmente posizionati per soddisfare la significativa e crescente domanda di viaggi di lusso ed estendere l’ospitalità di livello internazionale che forniamo a una vasta gamma di nuovi viaggiatori. Siamo entusiasti all’idea di accogliere l’équipe ALG nella famiglia Hyatt e non vediamo l’ora di collaborare per raggiungere nuovi livelli di crescita e creazione di valore per tutte le parti coinvolte, tra cui i nostri azionisti, proprietari, clienti, ospiti, soci e colleghi.”

“Oggi segna l’inizio del prossimo capitolo di ALG, in cui continueremo a costruire sulla forte fedeltà e reputazione che abbiamo realizzato attraverso i nostri marchi e servizi di viaggi di lusso, ora come parte di Hyatt”, ha affermato Alejandro Reynal, CEO e presidente di Apple Leisure Group. “Crediamo fermamente di potere ottenere di più insieme e siamo entusiasti delle opportunità che si prospettano per la nostra famiglia allargata, tra cui i componenti della nostra équipe ALG, che sono felici di unirsi a una più vasta organizzazione globale. Grazie alle ulteriori competenze di Hyatt prevediamo di accelerare la nostra espansione, accogliendo più viaggiatori e trasformando i sogni delle vacanze in ricordi che resteranno per tutta la vita.”

L’attività di ALG continuerà a essere guidata da Alejandro Reynal e dall’attuale dirigenza. ALG opererà come unità aziendale distinta in seno a Hyatt. Il sig. Reynal è entrato a far parte della direzione esecutiva di Hyatt e risponde gerarchicamente al sig. Hoplamazian.

Nel settembre 2021 Hyatt ha tenuto fede all’impegno di disinvestire elementi patrimoniali annunciato nel 2019 per 1,5 miliardi di USD, con ricavi pari a oltre 3 miliardi di USD realizzati a partire dal lancio della strategia di alienazione di attività iniziata nel 2017, a un fattore multiplo combinato superiore a 17 volte l’EBITDA. Hyatt inoltre riafferma il suo impegno a generare altri 2 miliardi di USD in ricavi da disinvestimento di elementi del patrimonio entro la fine del 2024.

Consulenze



In relazione all’operazione, BDT & Company, LLC e J.P. Morgan hanno svolto il ruolo di consulenti finanziari per Hyatt, mentre Latham & Watkins LLP ha ricoperto il ruolo di consulente legale. PJT Partners è stata consulente finanziario di ALG, mentre Simpson Thacher & Bartlett LLP ha svolto il ruolo di consulente legale. Credit Suisse e Deutsche Bank Securities Inc. hanno agito da consulenti finanziari per KKR e KSL Capital Partners.

Il termine “Hyatt” viene usato in questo comunicato stampa per comodità per riferirsi a Hyatt Hotels Corporation e/o una o più delle sue affiliate.