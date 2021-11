3Bee ad APIMELL 2021: tecnologia, innovazione e competenza al servizio del settore apistico

3Bee, innovativa startup agri-techspecializzata nello sviluppo di sistemi di monitoraggio per la salvaguardia e la protezione delle api, è lieta di annunciare la sua partecipazione ad APIMELL 2021, la più importante Mostra Mercato Internazionale specializzata nel settore apicoltura, in programma a Piacenza . Un’occasione per entrare in contatto con i professionisti del settore e presentare prodotti e servizi innovativi, che permettono di rivoluzionare l’antico mestiere dell’apicoltore, attraverso l’applicazione di tecnologia e digitalizzazione. Perseguendo questa mission, 3Bee ha sviluppato Hive-Tech, un innovativo alveare 3.0 basato sulla presenza di sensori bio-mimetici, grazie ai quali è possibile monitorare da remoto l’alveare, ottimizzando il lavoro degli apicoltori e salvaguardando la salute delle api. Il monitoraggio da remoto, infatti, permette agli apicoltori di programmare le visite in apiario, contestualizzando gli interventi solo quando le api lo necessitano e riducendo così del 33% annuo il tasso di mortalità di una colonia. Ad APIMELL 2021, inoltre, la startup porterà il moderno servizio totalmente gratuito e dedicato agli apicoltori, che consiste nel supporto per la raccolta, compilazione e applicazione ai bandi regionali. Un programma concreto per aiutare gli esperti del settore a far fronte a pratiche burocratiche e amministrative necessarie per portare avanti importanti progetti. “APIMELL rappresenta un punto di incontro con gli esperti e i professionisti del settore, ma anche un importante momento di condivisione: oggi più che mai, infatti, ascoltare le esigenze degli apicoltori diventa fondamentale per offrire una risposta concreta ed efficace in termini di prodotti e servizi” – ha dichiarato Niccolò Calandri, CEO di 3Bee. “È quello che facciamo da sempre in 3Bee, improntando la nostra azione verso la salvaguardia delle api e della biodiversità. Un impegno che non potremmo portare avanti senza il sostegno di tutti gli stakeholder, apicoltori e agricoltori, ma anche comunità e aziende”. Proprio per questo motivo, l’azienda ha promosso diversi progetti di sensibilizzazione e di educazione ambientale, tra cui l’innovativa iniziativa “Adotta un alveare 3Bee”, un progetto che permette ad aziende o privati di adottare a distanza un alveare gestito da apicoltori locali e monitorato attraverso i sistemi tecnologici 3Bee. Una scelta sostenibile ed etica, di grande supporto per il lavoro degli apicoltori italiani, che potranno vendere il proprio miele a un prezzo superiore al prezzo di vendita al dettaglio e far conoscere la propria realtà in tutta Italia. Durante tutte le giornate di fiera, 3Bee sarà presente allo stand 29-31 per mostrare ai visitatori i propri servizi innovativi, fornire maggiori informazioni su “Adotta un alveare 3Bee” e sulle “Oasi della Biodiversità”, il nuovo e importante progetto tutto Made in Italy, volto a coinvolgere comunità e aziende nella creazione di Oasi attraverso la piantumazione di alberi autoctoni ad alto potenziale nettarifero che consentano il riequilibrio degli ecosistemi ambientali, garantendo pascolo agli impollinatori e contribuendo all’assorbimento di CO 2 . Inoltre, presso lo stand ci sarà anche la possibilità di prenotarsi per una consulenzacon un esperto per i bandi del settore apistico.