Biden: avvio al Piano sociale e climatico da 1.750 miliardi

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha approvato il piano da 1.750 miliardi di dollari sul clima, misure di welfare e aiuti per le famiglie. Una spesa ridimensionata di molto rispetto ai 4.000 miliardi previsti inizialmente, resta però un piano importante, soprattutto considerando i 1.200 miliardi stanziati per le infrastrutture. Si arriva quindi a un totale di quasi 3mila miliardi di dollari.

I 1.750 miliardi verranno ripartiti fra diversi settori, fra cui misure per bambini di età prescolare (400 miliardi), clima ed energia pulita (555 miliardi) copertura sanitaria (35 miliardi), immigrazione (100 miliardi).

Il Presidente Biden ha sottolineato che il pacchetto include “il più significativo investimento della storia per la crisi climatica” e “consentirà agli Stati Uniti di tagliare fino al 52% delle emissioni entro il 2030”.

Il Presidente, inoltre, promette che il pacchetto clima aiuterà nella creazione di posti di lavoro e farà crescere le industrie nazionali e l’economia.

“Dopo mesi di difficili e complicati negoziati, penso che abbiamo una cornice storica, che creerà milioni di posti di lavoro, farà crescere l’economia, investire in nazione e nostro popolo, trasformerà la crisi climatica in opportunità, ci metterà sulla via non solo di competere ma di vincere la competizione economica nel ventunesimo secolo contro la Cina e tutti i grandi Paesi del mondo”. Aggiunge poi che “non si tratta di sinistra contro destra, di moderati contro progressisti o di qualsiasi altra cosa che metta gli americani l’uno contro l’altro. Si tratta di competitività contro autocompiacimento”. “Non possiamo essere competitivi nell’economia globale del ventunesimo secolo se continuiamo a scivolare”, ha aggiunto. “Non possiamo più fare pressioni sulla classe media. Dobbiamo aiutare tutta la nostra nazione”, ha dichiarato il presidente. “L’America ha parlato, l’agenda che è in questo disegno di legge è quella per cui milioni di americani hanno votato e noi ci stiamo impegnando affinché le loro voci vengano ascoltate”.

“Ringrazio i colleghi al Congresso, abbiamo passato ore per mesi a lavorare. Nessuno ha ottenuto tutto ciò che voleva, incluso me, ma questo è il compromesso, è il consenso. E compromesso e consenso sono l’unica via per riuscire a concludere le cose in democrazia”, “so che è difficile e quanto ci si dispiace per le cose per cui si è combattuto” ha terminato Joe Biden.