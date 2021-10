Luca Josi e la rivoluzione della comunicazione di TIM

Vi segnaliamo un interessante servizio del programma X Style, il magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile, condotto da Giorgia Venturini. Luca Josi (nella foto), l’ex Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, ha raccontato la sua rivoluzione nella comunicazione del gruppo. Josi, nel servizio, ha parlato anche del progetto di recupero del Mausoleo di Augusto. Il comunicatore ha preso in mano, per cinque anni, le redini della comunicazione di TIM per compiere rivolgimento semantico del modo d’intendere la pubblicità, che resterà nella storia. I suoi spot sono memorabili: la brillante vivacità del ballerino Sven è diventata un’icona della comunicazione audiovisiva di questi anni. Secondo Vanity Fair, tutto quello che tocca Josi diventa oro.