Bic e Fai insieme per il progetto “Italia che spettacolo”

Al centro di un’iniziativa digitale ci sarà la limited edition degli accendini Bic ispirata ai colori e ai luoghi iconici del Belpaese



#ItaliacheSpettacolo è un progetto iconografico che Bic, che ha da sempre a cuore il territorio italiano e il suo patrimonio naturalistico, ha ideato e che prende vita attraverso una serie di decorazioni per accendini. Partendo dai colori e le sfumature che rendono l’Italia uno dei Paesi dei più apprezzati e visitati al mondo, si pone l’obiettivo di dare nuova luce alle bellezze dello Stivale, supportando così il turismo di prossimità.Il progetto è stato affidato e realizzato da Ottosunove, agenzia di comunicazione con base a Torino e specializzata in brand development, instore marketing, retail design e digital marketing. #ItaliacheSpettacolo coinvolge alcune tra le più rinomate bellezze d’Italia – le Dolomiti, la Toscana, Venezia, Roma, Stromboli, Capri, i Trulli e la Sardegna – che sono riprodotte in una raccolta di scatti, firmati dal collettivo fotografico WhatItalyIs, sulla collezione di accendini in edizione limitata.



Il lancio del progetto è supportato da una attività digitale: una landing page dedicata in cui viene riproposta la collezione e che invita gli utenti a giocare con l’app realizzata ad hoc, permettendo di personalizzare l’accendino virtuale con una delle proprie immagini preferite. Tra le immagini verranno selezionati gli scatti più significativi per realizzare la collezione #ItaliacheSpettacolo 2022.Sono inoltre previste una pianificazione social su Instagram e Facebook, insieme al coinvolgimento di IgersItalia, l’associazione nazionale che rappresenta tutti gli appassionati ed i professionisti specializzati nella produzione di contenuti digitali, e che attraverso le proprie community regionali racconta su Instagram le sfumature della nostra penisola, invitando tutti gli utenti a scoprire la collezione e a condividere le proprie immagini sui social. Per rendere ancora più concreto e tangibile il suo impegno a favore del territorio, Bic ha scelto di sostenere il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano nella missione di valorizzazione e tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.



“L’obiettivo che ci siamo preposti con queste due iniziative è quello di dare luce alle bellezze del nostro Paese”, afferma Alessandro Renner, General Manager Bic South Europe, “Ci piace definire Bic un ‘un brand attento’ e vogliamo dimostrarlo concretamente, continuando ad illuminare le meraviglie che la natura ci ha regalato o che siamo stati in grado di costruire, riaccendendone la luce naturale e contribuendo al recupero e al mantenimento del nostro patrimonio culturale”.