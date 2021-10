Andrea Montanari entra in CDP

Andrea Montanari, nella foto, entra nella grande famiglia di Cassa, Depositi e Prestiti. Il giornalista entrerà a far parte della struttura diretta da Fabio Marando, capo ufficio stampa del gruppo. Montanari è un nome eminente del giornalismo nostrano nonché colonna del quotidiano economico Milano Finanza. Ha Iniziato la carriera a Rimini come giornalista per radio e testate locali e ha lavorato anche come ufficio stampa per delle aziende. Nel 1998 ha lavorato per il Resto del Carlino. Qui ha vissuto tre anni molto intensi vissuti scrivendo di cronaca, sport e spettacoli.

Nel 2002 si è trasferito a Milano e ha iniziato a collaborare per il sito web Affaritaliani. Più tardi l’approdo, come praticante, a Panorama Economy. Successivamente ha collaborato per News Settimanale. Il 2005 è l’anno del suo approdo a MF-Milano Finanza, dove ha scritto di società quotate, ristrutturazioni, ipo, m&a, media&editoria, immobiliare. Montanari è anche Consigliere generale Inpgi nonché presidente del collegio revisori dell’ordine dei giornalisti della Lombardia. Nel 2016, il giornalista si è aggiudicato premio giornalismo Sportivo-Economia nell’ambito del premio “Mecenate dello sport – Varaldo Di Pietro”. Il riconoscimento gli è stato assegnato da Claudio Ranieri, all’epoca allenatore del Leicester.