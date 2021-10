‘YouTube Works’, il premio di YouTube alle campagne più efficaci arriva in Italia

Il concorso è aperto a brand, agenzie e centri media



YouTube ha deciso di portare in Italia “YouTube Works”, il premio per le campagne video più efficaci su YouTube, per premiare appunto le aziende che hanno dimostrato di possedere il binomio di creatività ed efficacia che sono i due capisaldi degli obiettivi di marketing. YouTube Works è un progetto lanciato qualche anno fa a livello internazionale, ed attualmente presente in una ventina di Paesi. Sulla base del suo successo, da quest’anno sarà presente anche in Italia, dove godrà del supporto dell’Art Directors Club Italiano (ADCI).



«La creatività è un asset fondamentale per il ROI della comunicazione – ha spiegato durante la presentazione Paola Marazzini, Director Agency and Strategic Partnerships di Google –. Il nostro obiettivo, con l’iniziativa YouTube Works, è quello di stimolare l’attenzione del mercato sul tema della creatività efficace, facendo emergere casi virtuosi di campagne in cui la creatività è stata la chiave del successo. Non potevamo che affiancarci all’ADCI in questo progetto, con cui del resto abbiamo già una collaborazione decennale».



«Oggi la professione del creativo si è evoluta – ha aggiunto Vicky Gitto, presidente ADCI e fondatore dell’agenzia Gitto/Battaglia_22 –: gli si chiede sempre di mettere al centro il valore della creatività, ma anche di avere tutte quelle competenze tecniche che lo rendano in grado di costruire progetti che abbiano una rilevanza sui risultati e sull’efficacia della comunicazione che si costruisce. Per questo è molto importante avere delle partnership su questo tipo di iniziative, perché sono quelle che testimoniano il valore del percorso che stanno facendo i nostri talenti». Gitto ha anche sottolineato come questo sia un premio verticale con caratteristiche precise, che non si sovrappone agli altri premi di ADCI.



Le categorie del premio YouTube Works



Il premio “YouTube Works” sarà un riconoscimento annuale, e celebrerà i talenti creativi che hanno saputo produrre le campagne più efficaci e innovative su YouTube. Potranno parteciparvi sia aziende che agenzie creative e centri media di tutte le dimensioni. L’iscrizione al concorso sarà gratuita. In questa prima edizione, sarà possibile candidare le campagne migliori del 2020/2021, che saranno valutate da una giuria di professionisti del marketing, della pubblicità e dei media (nella foto di seguito, la composizione della giuria) e premiate per essersi distinte per maggiore impatto e migliori risultati su YouTube. La giuria selezionerà i vincitori per ciascuna delle seguenti categorie, oltre a un Grand Prix:

Creative Innovation : premia la migliore idea creativa che ha visto la luce su YouTube portando con sé grandi risultati di business.

: premia la migliore idea creativa che ha visto la luce su YouTube portando con sé grandi risultati di business. Story Builder : premia la campagna che, grazie a una comunicazione del brand autentica, ha dato vita ad una storia strutturata su più video e che, grazie a una direzione creativa unica e una produzione impeccabile, è riuscita ad entrare nella mente del pubblico, sia su scala nazionale che internazionale.

: premia la campagna che, grazie a una comunicazione del brand autentica, ha dato vita ad una storia strutturata su più video e che, grazie a una direzione creativa unica e una produzione impeccabile, è riuscita ad entrare nella mente del pubblico, sia su scala nazionale che internazionale. The Underdog : premia la campagna che, partendo con un budget ridotto, contro ogni probabilità ha generato un grande impatto, dimostrando come utilizzare le proprie risorse in modo strategico e innovativo permetta di raggiungere un grande risultato, indipendentemente dalla dimensione del brand o dell’investimento.

: premia la campagna che, partendo con un budget ridotto, contro ogni probabilità ha generato un grande impatto, dimostrando come utilizzare le proprie risorse in modo strategico e innovativo permetta di raggiungere un grande risultato, indipendentemente dalla dimensione del brand o dell’investimento. Action Driver : premia la campagna che è riuscita a dimostrare al meglio come attraverso YouTube sia possibile guidare il pubblico nei momenti decisionali. Che abbiate generato migliaia di iscrizioni o fatto sì che le persone comprassero qualcosa, vogliamo vedere come la vostra campagna si è tradotta in azioni reali.

: premia la campagna che è riuscita a dimostrare al meglio come attraverso YouTube sia possibile guidare il pubblico nei momenti decisionali. Che abbiate generato migliaia di iscrizioni o fatto sì che le persone comprassero qualcosa, vogliamo vedere come la vostra campagna si è tradotta in azioni reali. The Unskippable : premia la intro di 5 secondi più avvincente, che ha coinvolto il pubblico al punto tale da desiderare che al posto di “Salta l’annuncio” ci fosse scritto “Catapultami al prossimo episodio”.

: premia la intro di 5 secondi più avvincente, che ha coinvolto il pubblico al punto tale da desiderare che al posto di “Salta l’annuncio” ci fosse scritto “Catapultami al prossimo episodio”. Breaking Barriers : Questa categoria premia la campagna che ha rappresentato genuinamente la diversità e dimostrato la forza di una rappresentazione autentica. Di fronte all’inclusione e alla diversità, i vecchi paradigmi vengono messi in discussione, amplificando punti di vista alternativi e allineandoli ai valori del brand.

: Questa categoria premia la campagna che ha rappresentato genuinamente la diversità e dimostrato la forza di una rappresentazione autentica. Di fronte all’inclusione e alla diversità, i vecchi paradigmi vengono messi in discussione, amplificando punti di vista alternativi e allineandoli ai valori del brand. Grand Prix: questo premio celebra la campagna più creativa, innovativa e data-driven che ha portato risultati di business concreti e dimostrabili. Il vincitore verrà scelto tra tutte le campagne di tutte le categorie.

Le iscrizioni a YouTube Works si apriranno il 14 novembre 2021 e si chiuderanno il 31 gennaio 2022, in attesa di annunciare i vincitori a marzo 2022. A margine della presentazione di YouTube Works, Marazzini ha commentato l’andamento del business pubblicitario di YouTube in Italia, mostrandosi soddisfatta del trend che la piattaforma sta registrando, anche complice l’effetto della pandemia sull’aumento della digitalizzazione delle imprese. «YouTube sta godendo di ottima salute – ha dichiarato la manager – siamo molto soddisfatti di come sta andando il business. Quello che ci è capitato a livello mondiale ha fatto ancor di più comprendere alle aziende l’importanza di avere il digitale nelle proprie strategie, e di conseguenza questo ha portato a una maggior presenza di YouTube ma anche in generale di internet all’interno dei piani media. Chiuderemo l’anno molto bene».