Banca Ifis lancia “Il Gregario”, la serie web che racconta essenza e valori di una figura chiave del ciclismo. E’ online il progetto di comunicazione digitale che, attraverso volti, territori e aziende, crea una forte analogia con il ruolo e la missione di Banca Ifis: una Banca al servizio delle piccole e medie imprese italianeIl progetto mira a valorizzare il supporto della Banca al mondo delle due ruote. Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’Istituto è Premium Partner delle Classiche italiane del Ciclismo 2021 e Official Partner delle competizioni amatoriali Gran Fondo Strade Bianche e Il Lombardia. «Il Gregario rappresenta il modo distintivo di Banca Ifis di interpretare le sponsorizzazioni sportive e non solo. Attraverso questo progetto abbiamo creato una piattaforma di contenuti che ha comunicato il nostro brand, i nostri valori e rafforzato le nostre relazioni con gli stakeholder della Banca. Grazie alle testimonianze esclusive raccolte durante questo viaggio a tappe lungo il Paese, abbiamo raccontato il ruolo di Banca Ifis a servizio delle imprese e consolidato il nostro posizionamento di Banca che sostiene i territori» spiega Rosalba Benedetto, nella foto, direttore Comunicazione, Marketing e Relazioni Esterne di Banca Ifis .Il concept. Un video manifesto, sei interviste esclusive. Fil rouge del racconto sono il volto e la voce di Marco Scarponi, fratello del ciclista scomparso Michele Scarponi e promotore dell’omonima fondazione impegnata nella diffusione della cultura della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, che la Banca ha scelto di supportare. Scarponi porta lo spettatore a scoprire la figura del gregario e i suoi valori, incontrando alcuni dei protagonisti del mondo delle due ruote: Pierbattista Bergonzi, direttore di Sportweek e vicedirettore de «La Gazzetta dello Sport», autore del libro L’ultimo Gregario. Il romanzo di Fausto Coppi, il campione Damiano Caruso, secondo classificato al Giro d’Italia 2021 e vincitore di una tappa de La Vuelta à Espana 2021 e tre aziende partner dell’iniziativa, tutte eccellenze imprenditoriali della filiera della bicicletta: Castelli Cycling, storico marchio di abbigliamento, Vittoria Group, attiva nella produzione di pneumatici di alta gamma e Cicli Lombardo, eccellenza siciliana nella produzione di biciclette. L’incipit del racconto è un video manifesto emozionale che spiega la metafora del gregario con immagini in esclusiva girate su alcuni dei percorsi più amati dai cicloamatori italiani.

