Laserwall supporta la campagna “Insieme oltre il Covid” della Fondazione Policlinico Gemelli

Laserwall, la tecnologia italiana che permette di scoprire le opportunità del proprio quartiere attraverso una bacheca digitale interattiva e un’app dedicata, annuncia la collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli a supporto della campagna solidale “Insieme oltre il Covid”.

Fino al 27 ottobre, le bacheche Laserwall installate a Roma e su tutto il territorio nazionale daranno visibilità alla campagna “Insieme oltre il Covid” per raccogliere fondi che andranno a finanziare tre progetti di ricerca e di assistenza dedicata ai pazienti affetti da long Covid: in particolare il Day Hospital post-Covid, il nuovo centro ambulatoriale di Pneumologia e nuove attrezzature per il laboratorio di microbiologia del Policlinico.

“La collaborazione con il Policlinico Gemelli ci rende molto orgogliosi, anche perché Roma è una delle città su cui abbiamo concentrato in modo particolare la nostra espansione, e contiamo di non fermarci qui” commenta Salvatore Dolce, Founder di Laserwall, continuando “Siamo sicuri che supportare una campagna così importante attraverso la capillarità delle nostre bacheche potrà dare una ulteriore spinta alla buona riuscita della raccolta fondi”.

Come riportato su tutte le bacheche Laserwall, fino al 27 ottobre sarà possibile sostenere i progetti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS chiamando il 45597 da rete fissa TIM, Vodafone, Wind, Tre, Fastweb, Tiscali, TWT, Convergenze e PosteMobile per donare 5 o 10 euro; attraverso l’invio di un sms al numero 45597 per donare 2 euro da cellulare Wind, Tre, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali; on-line con carta di credito sul sito Policlinicogemelli.it.