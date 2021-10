Vodafone, alleanza con Deloitte per l’adozione di soluzioni per la sanità digitale

Vodafone ha siglato un’alleanza strategica con Deloitte per accelerare l’adozione di soluzioni per la sanità digitale attraverso il lancio del “Vodafone Centre for Health con Deloitte”. Questo centro virtuale – si legge in una nota – unirà le soluzioni per la sanità connessa di Vodafone con l’esperienza di consulenza strategica e d’innovazione di Deloitte nel settore della sanità per consentire a molte più persone di accedere all’assistenza sanitaria quando e dove ne abbiano bisogno. L’alleanza vedrà all’opera insieme gli esperti digitali, tecnologici e sanitari delle due organizzazioni per semplificare l’accesso alla sanità digitale e alle soluzioni, sia per i pazienti sia per il personale sanitario. “Questa alleanza strategica accelererà l’adozione di soluzioni digitali, sostenendo la trasformazione dei servizi sanitari a beneficio delle società in cui operiamo – ha dichiarato Aldo Bisio, nella foto, Ceo di Vodafone Italia – Nel nostro ruolo di abilitatori di servizi digitali, vogliamo mettere a disposizione la tecnologia e le piattaforme di Vodafone, in sinergia con l’esperienza di Deloitte, per sostenere la digitalizzazione degli ospedali, la telemedicina, visite mediche virtuali al servizio dell’esperienza dei pazienti”. Per Fabio Pompei, amministratore delegato di Deloitte Italia, “la pandemia ha ampliato le disuguaglianze all’interno della nostra società e la fornitura di assistenza sanitaria non è così accessibile o inclusiva come dovrebbe essere. Nei prossimi anni, tuttavia, il settore così come lo conosciamo sarà completamente trasformato, con soluzioni digitali e connesse che forniranno modi nuovi e più efficienti per diagnosticare le patologie e aiutare i pazienti. Con questo progetto, Deloitte e Vodafone saranno al centro di questa rivoluzione”, ha aggiunto Pompei.