Nuova partnership tra Spotify e Shopify

Ora ci sarà la possibilità per gli artisti di mettere in vetrina i propri prodotti nella piattaforma di streaming audio



È stata annunciata da Shopify una nuova partnership strategica con Spotify. Gli artisti ora saranno così in grado di mettere in vetrina i propri prodotti direttamente su Spotify grazie a questa collaborazione e quindi raggiungere i propri ascoltatori e fan laddove sono già maggiormente coinvolti dalla loro musica. Collegando l’account Spotify for Artists al proprio store online su Shopify, i musicisti potranno sincronizzare i cataloghi e mettere in evidenza i prodotti di punta sui propri profili Spotify e rendere quindi più facile la navigazione e l’acquisto da parte dei fan.Il canale Shopify è disponibile oggi per gli artisti in tutti i Paesi dove è presente Spotify, tra cui l’Italia, e al momento permette loro di raggiungere ascoltatori in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Gli artisti, nuovi o già presenti sulla piattaforma, possono iscriversi al canale Spotify di Shopify utilizzando Spotify for Artists.



“Migliaia di artisti nel mondo utilizzano Shopify per vendere il proprio merchandising. Da oggi, grazie al lancio del canale Spotify, li stiamo avvicinando ancora di più ai loro fan”, commenta Paolo Picazio, responsabile dello sviluppo in Italia di Shopify. “I musicisti oggi sono anche imprenditori e costruiscono brand e attività molto vari. Per loro, sarà da ora ancora più semplice interagire con i propri fan laddove questi si trovano. Portando l’ecommerce in Spotify, diamo agli artisti la libertà di pensare al proprio business al di là del tradizionale merchandising e mettiamo a loro disposizione nuovi modi per monetizzare”.



“Per molti fan, Spotify è il modo principale per interagire con la musica di un artista e siamo entusiasti di offrire ai musicisti un nuovo mezzo per sfruttare quel momento”, afferma Camille Hearst, Head of Spotify for Artists. “Vogliamo fornire agli artisti quante più risorse possibili per trasformare gli ascoltatori in fan, i fan in superfan e, in definitiva, aiutarli a guadagnare di più. L’integrazione del potente backend di Shopify per potenziare il commercio rappresenta un significativo passo avanti nei nostri sforzi per aiutare gli artisti a massimizzare ulteriori flussi di entrate e dare loro maggior potere sulle proprie carriere”.