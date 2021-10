Il Big Mac è ancora più irresistibile. Ma lo capisci solo se lo provi, parola di Ghali e di Leo Burnett

Il Big Mac oggi è ancora più irresistibile, ancora più caldo, ancora più succoso, ancora più buono. Grazie ad una serie di innovazioni nella sua preparazione frutto di studi, ricerche, test e un investimento di oltre 70mila ore di formazione dei dipendenti McDonald’s

Ma come spiegarlo? Del resto è sempre il Big Mac, più buono. Partendo da due dati – 3 consumatori su 4 percepiscono la differenza rispetto al Big Mac che conoscono e 7 consumatori su 10 lo reputano migliore rispetto al Big Mac mangiato in passato – Leo Burnett, Publicis Groupe, ha dato vita a una campagna di comunicazione che ha come primo obiettivo strategico il trial del panino, come racconta anche il concept “lo capisci solo se lo provi”. Una vera e propria operazione di brand entertainment realizzata in un linguaggio totalmente incomprensibile, con protagonista Ghali, scelto dopo una ricerca quali-quantitativa realizzata dal team OMD e coinvolto nel progetto con la consulenza di FUSE, Omnicom Media Group.

Il cantante, che da sempre è un McLover, collaborando insieme al team creativo dell’agenzia, ha dato vita a un nuovo e originale vocabolario di parole inventate con il quale ha realizzato una speciale versione di un assaggio della sua nuova canzone, visibile in esclusiva sul sito mcdonald’s.it. Il segreto per capire il vero testo? Provare il Big Mac. Dal 20 Ottobre infatti i clienti, acquistando il panino nei ristoranti McDonald’s, riceveranno un QR code che permetterà loro di accedere in anteprima alla versione comprensibile della nuova canzone.

La campagna, anticipata da un video teaser il 13 ottobre su Tv, radio e social, si articola poi in tre fasi su tutti i mezzi di comunicazione a 360° (tv, social, radio, digital, stampa e affissioni, influencer Instagram e Tik Tok), a partire dal lancio in TV del nuovo spot 30”, attraverso formati speciali e top position su tutte le emittenti nazionali. Lo spot è realizzato in uno stile da videoclip con la regia di Federico Mazzarisi e la produzione di Movie Magic. A coronamento di tutta l’operazione, anche un evento a Milano, nel McDonald’s di piazza Duomo che darà a tutti la possibilità di provare gratis il Big Mac per un’ora. In continuità con la campagna, verranno avviate anche alcune attività social su Instagram e TikTok. La strategia e la pianificazione di tutta la campagna è curata da OMD, agenzia media del Gruppo Omnicom.