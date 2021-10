Roma, Rovere (Confindustria Assoimmobiliare) fa gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco Gualtieri

La Presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Silvia Maria Rovere, nella foto, esprime le sue più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La scorsa settimana l’Associazione aveva avuto occasione di condividere con il prof. Gualtieri alcune proposte per lo sviluppo futuro di Roma elaborate dal Tavolo “Progetto per Roma”, promosso dalla stessa Confindustria Assoimmobiliare insieme ad altre nove realtà associative rappresentanti il tessuto economico della città (ACER, Unindustria, Confcooperative Roma, Confcommercio Roma, FIMAA, Federalberghi Roma, Legacoop Abitanti, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Collegio Provinciale dei Geometri). “Abbiamo molto apprezzato la disponibilità del prof. Gualtieri ad ascoltare le nostre proposte per uno sviluppo della capitale a lungo termine. Siamo convinti che un costante, fattivo e trasparente dialogo tra le istituzioni, il mondo delle imprese e gli investitori sia il presupposto imprescindibile per il rilancio della città. Roma, grazie al suo immenso patrimonio storico-artistico, la sua offerta turistica e le sue Università, ha tutte le caratteristiche per posizionarsi tra le capitali più attrattive d’Europa e diventare la casa di chi vuole investire, intraprendere attività, studiare e progettare il proprio futuro. Auspichiamo che vi sia presto l’occasione di un primo incontro operativo fra il Sindaco e le Associazioni del Tavolo “Progetto per Roma” per cominciare a lavorare all’attuazione delle proposte: le imprese sono pronte per un cambio di passo”.