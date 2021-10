Asta record per le prime Nike di Jordan battute per oltre 1 mln

Sotheby’s aprirà il 24 ottobre le offerte per mettere all’incanto il primo paio di sneakers indossate da Michael Jordan in una partita professionista: le Nike Air ships bianche e rosse. Un pezzo di storia dello sport e delle sneakers si candida a essere la scarpa da ginnastica più preziosa mai battuta all’asta.



È stato stimato dalla nota casa d’aste britannica che le scarpe da ginnastica saranno vendute da 1 milione (860 mila euro) a 1,5 milioni di dollari (1,29 milioni di euro), segnando in assoluto la stima più alta per un paio di scarpe da ginnastica mai vendute all’asta. “Gli articoli di Michael Jordan – ha spiegato alla Cnbc Brahm Wachter, capo dello streetwear e modern collectables – sono forse i più ambiti. Abbiamo messo in mostra molti altri preziosi oggetti memorabilia, ma direi che su una base continua il mercato di Michael Jordan è davvero forte”.

Le sneakers che detengono il record attuale, vendute all’asta per 615mila dollari sono quelle furono indossate da Jordan nell’incontro amichevole del 25 agosto 1985 a Trieste, nell’ambito di un tour promozionale Nike e sono state battute all’incanto da Christie’s nell’agosto 2020. La casa d’aste Christie’s, con questa vendita, infranse il precedente record di Sotheby’s, stabilito appena tre prima. Nel maggio 2020, in seguito al successo della docu-serie di successo “The Last Dance”, Sotheby’s riuscì a vendere un paio di Air Jordan 1 autografate per la cifra record di 560mila dollari. Dopo la messa in onda del documentario, le vendite di quasi tutti i prodotti associati al sei volte campione Nba hanno registrato livelli record.



Le sneaker più costose vendute da una casa d’aste sono state le Nike Air Yeezy 1 prototypes di Kanye West indossate ai Grammy del 2008, comprate per la vertiginosa cifra di 1,8 milioni di dollari. Ma, in questo caso, si è trattato di una vendita privata non di un’asta vera e propria. Sotheby’s ha fatto irruzione nel mercato delle sneaker nel 2019 come un modo per raggiungere un nuovo target come la Z generation e i millennial. Wachter ha affermato che questa categoria è emersa fino diventare una di quelle in più rapida crescita poiché le sue vendite stanno portando il +55% di nuovi clienti, la maggior parte dei quali di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Secondo le stime diffuse da Cowen Equity Research, il mercato globale delle sneakers di seconda mano è in continua ascesa e potrebbe toccare i 30 miliardi di dollari (25,5 miliardi di euro) nel 2030.