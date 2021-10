Moncler, nasce la campagna “We love Winter”

Moncler (nella foto, l’a. d. Remo Ruffini) ama l’inverno. È la loro linfa dal 1952. Dalle Alpi francesi alle metropoli di tutto il mondo, l’inverno è la nostra fonte di energia straordinaria: l’atmosfera frizzante dei mesi freddi avvolta nel calore delle giacche Moncler. Affidata al fotografo e regista australiano Chris Colls e presentata nelle diverse capitali del mondo, la nuova campagna A/I 21-22 è la dimostrazione di questo amore. È un messaggio potente di unione e vicinanza in un momento in cui si apprezza, oggi più che mai, il contatto umano e il tempo trascorso insieme. È il modo di celebrare il superamento delle distanze coinvolgendo voci molteplici e riunendo amici e famiglia nello spirito creativo e di condivisione di Moncler. Attraverso il calore sincero dei ritratti di famiglia, la visione di Moncler raccoglie un cast internazionale di talenti creativi per trasmettere un messaggio di inguaribile ottimismo in questo momento speciale. Amici e familiari di diversa provenienza si incontrano in una serie di scatti cinematografici che immortalano l’intimità autentica delle relazioni umane. Tra loro, le attrici americane Robin Wright e sua figlia Dylan Penn, la musicista francese Lala&ce e sua madre Noëlle, la designer giapponese Mai Ikuzawa con i figli Arto e Milo – tutti appassionati di motori e assidui frequentatori della montagna -, il ballerino “flextro” Bats – conosciuto anche come Mamadou Bathily – e i modelli Mao Xiaoxing e Mika Schneider. La campagna ci riporta all’essenza di Moncler combinando il delicato romanticismo del bianco e nero con il tocco vibrante del rosso. Ogni ritratto è un inno alla semplicità dei gesti che compiamo quotidianamente nei rapporti con le persone: una carezza, un sorriso, un bacio, un abbraccio. “E’ stato interessante interpretare sentimenti come vicinanza e intimità”, commenta Colls dal suo studio di New York .“Amo cercare e trovare quella dimensione che solo la fotografia può catturare. Nella vita reale non puoi vedere il movimento sfocato e la trama di un attimo che puoi vedere invece nel fermo immagine. È una frazione di secondo della realtà che l’occhio umano non può registrare”. La campagna ‘We Love Winter’ presenta le collezioni Moncler Uomo, Donna ed Enfant, con i colori e le silhouette distintive dei capi iconici della Moncler Collection. In un’ode alle origini del brand e al suo legame con le Alpi francesi, su ogni immagine spiccano un feltrino con il logo Moncler e il messaggio “We Love Winter” scritto in corsivo. Le immagini verranno utilizzate per le attivazioni globali sia sui canali fisici che su quelli digitali. “Il principio fondante di questa narrazione è l’intimità autentica”, prosegue Colls, che durante ogni sessione fotografica ha voluto creare un’atmosfera rilassata per incoraggiare la spontaneità dei protagonisti. “Volevamo che tutti mostrassero la propria individualità, in un ambiente che spingesse ogni talento ad essere quanto più aperto e spontaneo con gli altri, soprattutto perché alcuni di loro non avevano mai posato prima insieme su un set professionale. È stata una bellissima esperienza”. Queste sensazioni si riflettono in ogni immagine, creando espressioni pure di felicità, amore, gioia e intimità. La campagna Moncler ‘We Love Winter’ A/I 21-22 debutta oggi sulle affissioni outdoor, sui media print e digitali e coinvolgerà anche le famiglie e gli amici di Moncler di tutto il mondo chiamandoli a condividere i loro messaggi di calore e vicinanza sui social media attraverso l’hashtag #WeLoveWinter.