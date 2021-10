CDP e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia insieme per il territorio

Cassa Depositi e Prestiti (nella foto, l’a. d. Dario Scannapieco) e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, hanno promosso e organizzato l’evento “Spazio PA Perugia: le soluzioni per il territorio”. All’incontro, pensato per gli enti territoriali dell’Umbria, hanno partecipato la Presidente diFondazione Cassa di Risparmio di Perugia Cristina Colaiacovo, il Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto Salvatore Finocchi e il Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto Libero Mario Mari.

La vicinanza al territorio è testimoniata dall’accordo di collaborazione territoriale firmato da CDP e da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, grazie al quale è stato aperto un punto informativo (“Spazio CDP”) presso la sede della Fondazione dove è possibile incontrare i referenti CDP, che forniscono supporto integrato a soggetti sia pubblici che privati, facendo sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio. L’intesa rientra nel progetto di collaborazione tra ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) e Cassa Depositi e Prestiti e ha l’obiettivo di rafforzare la presenza di CDP sul territorio e la cooperazione con le singole Fondazioni per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio di imprese ed enti pubblici locali.

Per la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo “l’apertura di uno Spazio CDP a Perugia rappresenta un segnale concreto della nostra vicinanza al territorio attraverso una collaborazione proficua con Cassa Depositi e Prestiti, che in questa fase di particolare difficoltà ha pensato a nuove soluzioni per supportare le economie locali e la crescita del Paese, e una sinergia sempre più stretta con le altre Fondazioni, con le quali condividiamo parte della nostra missione istituzionale. Intendiamo così dare seguito ancora una volta alla volontà, e direi anche all’ambizione, che da sempre anima la nostra attività: operare a sostegno dello sviluppo facendoci catalizzatori di risorse e puntando sul nostro ruolo di interlocutore privilegiato che, toccando con mano quotidianamente la realtà in cui opera, ha la capacità di incentivare la possibilità di fare squadra e costruire reti, così da rafforzare i legami tra stakehoders pubblici e privati ed avere un effetto moltiplicatore delle azioni svolte”.

“La presenza di CDP nel territorio Umbro – afferma il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Salvatore Finocchi – e la cooperazione con le singole Fondazioni è finalizzata allo sviluppo di progetti a beneficio delle nostre Comunità locali. Per la Comunità spoletina da anni penalizzata da una forte crisi, tale collaborazione rappresenta un’occasione storica da valorizzare in modo da poter cogliere le potenzialità che CDP offre per il nostro territorio”.

“La presenza nella nostra Regione di un punto informativo CDP, presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – commenta il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Libero Mario Mari – rappresenta un “presidio positivo” che, in questi momenti così difficili, costituisce un segnale importante di attenzione e di operatività per i nostri territori. Parlando di attenzione verso i territori le Fondazioni delle Casse di Risparmio, che dai territori traggono la propria origine, non potevano non prendere parte al progetto mettendosi a disposizione, con il proprio bagaglio di esperienze, di relazioni e di competenze, per agevolare, il più possibile, il dialogo tra il tessuto produttivo e le amministrazioni pubbliche delle nostre comunità con Cassa Depositi e Prestiti”.