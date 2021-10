Banca Ifis distribuisce il dividendo 2019 pari a 1,10 euro per azione

Banca Ifis (nella foto, il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio), alla luce della Raccomandazione di Banca d’Italia del 27 luglio 2021 sulla distribuzione di dividendi e sulle politiche di remunerazione variabile delle banche, ha deciso di dare esecuzione alla delibera assembleare del 23 aprile 2020 sulla distribuzione del dividendo lordo unitario relativo all’esercizio 2019 pari a 1,10 euro per azione. Fatti salvi gli esiti del confronto con l’Autorità nell’ambito del regolare dialogo di vigilanza, l’importo verrà messo in pagamento dal 20 ottobre 2021 con record date il 19 ottobre 2021 e data stacco cedola (n. 24) il 18 ottobre 2021. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.