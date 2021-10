Trasporti: in arrivo aiuti per autobus e Ncc e buoni viaggio per i fragili

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Govannini ha firmato tre decreti per sostenere alcune categorie di persone, imprese e amministrazioni particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria. Sono previsti buoni trasporto in taxi per le persone fragili (disabili o disagiati) e ristori per le imprese che esercitano il trasporto passeggeri su gomma (autobus e Ncc) o per le città portuali.

Più in dettaglio, il primo decreto assegna a ciascun Comune capoluogo di Città metropolitana o capoluogo di provincia risorse pari a 20 milioni di euro per erogare buoni viaggio alle persone residenti che hanno una mobilità ridotta, anche accompagnate, o appartenenti alle fasce economicamente più deboli colpite dalla pandemia. Il buono è riconosciuto per gli spostamenti in taxi o con servizi di Ncc effettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 20 euro a percorso. Saranno le amministrazioni comunali a individuare i beneficiari.



Il secondo decreto prevede misure di sostegno per il settore del trasporto collettivo su strada non soggetto a obblighi di servizio pubblico. Il provvedimento stanzia complessivi 70 milioni di euro per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni leasing, con scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, riferiti agli acquisti effettuati a partire dal primo gennaio 2018 di veicoli nuovi appartenenti alle categorie M2 e M3. Più in dettaglio le risorse sono così ripartite ripartite: 20 milioni di euro nel 2021 sono a favore di imprese che svolgono servizi autobus di linea a lunga percorrenza e 50 milioni per il 2020 destinati alle imprese di servizi di noleggio con conducente. I contributi, fino a un massimo di 1,8 milioni per impresa, possono essere concessi a condizione che l’impresa non fosse già in difficoltà economica alla data del 31 dicembre 2019.

Infine il terzo decreto, destina 10 milioni di euro alle città portuali che hanno subìto perdite economiche in seguito al calo del turismo crocieristico.