Omnicom Media Group rafforza l’offerta servizi ecommerce: accordo con 3PW Commerce

Omnicom Media Group ha annunciato una nuova partnership per consolidare la sua offerta riguardo ai servizi ecommerce. La società è capitanata in Italia dal ceo Marco Girelli (nella foto), il quale ha stretto un accordo con 3PW Commerce, specializzata in soluzioni tecnologiche full service per l’utilizzo dei marketplace, in grado di supportare le aziende nella logistica e nella gestione ecommerce di tutti i processi della distribuzione.

La collaborazione con 3PW Commerce – si legge nella nota stampa – rappresenta quindi un asset che rafforza l’offerta di servizi di Omnicom Media Group con tecnologie esclusive e la possibilità di offrire un approccio consulenziale totalmente integrato, in affiancamento alle attività di analisi dei processi e delle linee di business di OMG Transact, la divisione della holding creata per incrementare le performance di ecommerce dei clienti del gruppo. Combinando persone, processi e tecnologia, OMG Transact aiuta le aziende a raggiungere risultati competitivi sui canali e-commerce, con attività di presidio e supporto di tutto il processo end-to-end, dall’identificazione dei target all’atto di acquisto, grazie a competenze verticali e in sinergia con Omni, la soluzione di marketing dei dati di Omnicom Media Group che identifica comportamenti personalizzati e modelli di acquisto.

“Un partner solido e affidabile come 3PW Commerce ci consente di garantire un miglioramento della digital availability per i nostri clienti, beneficiando di soluzioni per la gestione di tutti i servizi concentrati in un unico framework, dall’experience all’activation, fino al purchase”, dice Marco Girelli, Ceo di Omnicom Media Group Italia.

“Siamo entusiasti di avviare questa partnership, che ci consentirà di estendere il nostro approccio integrato – dalla logistica alla consulenza e-commerce – su nuovi clienti e campi di applicazione, e di potenziare la nostra piattaforma multi-marketplace in sinergia con un leader globale nel marketing e nei servizi di comunicazione come OMG”, conclude Fernando De Panfilis, Ceo di 3PW Commerce.